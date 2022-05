Sepsi OSK prezintă Cupa României în Piaţa Centrală din Sfântu Gheorghe

Echipa va ajunge în piaţă cu trenul turistic, după o plimbare prin zona centrală, iar festivitatea de prezentare a trofeului va fi urmată de un concert al trupei Transylvanium din Odorheiu Secuiesc şi de un joc de artificii."După performanţa istorică de aseară, când Sepsi OSK a câştigat în premieră Cupa României la fotbal, echipa va prezenta astăzi trofeul locuitorilor din Sfântu Gheorghe. Evenimentul este organizat de Primăria Sfântu Gheorghe şi clubul Sepsi OSK şi va avea loc începând cu ora 18:00 în Piaţa Centrală a oraşului. (...) Organizatorii aşteaptă locuitorii în număr cât mai mare pentru a sărbători acest prim trofeu al fotbalului din Sfântu Gheorghe", se arată într-o postare pe pagina de Facebook a echipei Sepsi OSK.Echipa din Sfântu Gheorghe a câştigat în premieră Cupa României la fotbal, după ce a învins-o pe FC Voluntari cu scorul de 2-1 (2-0), joi seara, în finala desfăşurată pe Stadionul Rapid-Giuleşti din Capitală.Antrenorul echipei de fotbal Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, Cristiano Bergodi, a declarat, după meci, în cadrul unei conferinţe de presă, că staff-ul tehnic şi jucătorii au intrat în istorie prin câştigarea Cupei României, primul trofeu ajuns în vitrina grupării covăsnene de la înfiinţare.Prin câştigarea Cupei României, Sepsi OSK a obţinut şi participarea în Conference League, iar Bergodi spune că s-ar mulţumi cu trecerea a două tururi preliminare.Patronul clubului Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, Laszlo Dioszegi, a declarat că echipa sa merită Cupa României deoarece a avut cel mai greu parcurs, până în finală jucând numai cu formaţii din Liga I."Am meritat Cupa dacă ne gândim că noi am avut cel mai greu parcurs, am jucat numai cu echipe din Liga I şi numai în deplasare. Aşa că eu spun că merităm Cupa României. Eu sunt un visător, de 11 ani de când am înfiinţat clubul am tot visat. Dar sincer nu am visat vreodată să intrăm în Liga I (...), iar ca să câştigăm şi Cupa României... nu ştiu, parcă încă mai dorm. Şi nu vreau să mă trezesc niciodată dacă asemenea vise se îndeplinesc. Suntem un club mic, un oraş mic, dar inimos şi am reuşit să câştigăm Cupa României. Este un trofeu foarte mare şi cred că suporterii vor fi foarte bucuroşi mâine când va fi sărbătoare în Sfântu Gheorghe. Pentru că în Sfântu Gheorghe în afară de baschet nu s-a câştigat nimic la nivel naţional. Dar, iată că acum am câştigat Cupa României la fotbal şi sunt foarte mândru de jucători, de staff şi de suporteri", a declarat joi Dioszegi.