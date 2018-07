Serena Williams a răbufnit după scandalul în care a fost implicată: 'Aşa a fost mereu cariera mea, fără respect pentru viaţa privată'

Serena Williams a vorbit în premieră despre scandalul în care a fost implicată în ultimele zile, după ce a ratat un control anti-doping al USADA. Marea campioană a ţinut să-şi facă public punctul de vedere şi s-a arătat contrariată de modul diferit în care e tratată în comparaţie cu rivalele sale, informează Mediafax.

Serena are obligaţia de a transmite USADA o oră în care poate fi controlată în fiecare zi, dar un eveniment neprevăzut petrecut pe 14 iunie a stat la baza unui scandal care a făcut înconjurul presei internaţionale. Vizitată de un agent USADA la ora 8:30, Serena nu se afla acasă, dar omul trimis de Agenţia Americană Anti-Drog a refuzat să plece până când Williams nu s-a întors. În momentul în care Serena a revenit acasă, americanca a refuzat să ofere o probă, iar asta a adus-o în atenţia presei internaţionale.

Acum, Serena a vorbit despre ce o deranjează cel mai mult în relaţia pe care o are cu USADA: "Ştiu că mereu am fost testată, nu conta pe ce loc eram, mă testau. Dar e dezamăgitor şi şocant să văd că nu se aplică aceeaşi jumătate de măsură pentru toţi. E ceva cu care m-am obişnuit, aşa a fost mereu cariera mea, fără respect pentru viaţa privată, mereu testată. E ok, am învăţat să accept lucrurile astea. Dar acum văd ce diferenţe sunt de fapt, am citit acel studiu şi am văzut cât de mult m-au testat pe mine faţă de toţi ceilalţi jucători", a spus Serena, care a scos în evidenţă diferenţa dintre ea şi restul competitoarelor, despre care consideră că sunt testate mult prea rar: "Sunt total de acord să fim testaţi, nu mă înţelegeţi greşit. E normal să vrei să ţii acest sport curat. Dar testează-i pe toţi, în mod egal. E iunie şi eu am fost deja la controale anti-doping de cinci ori. De cinci ori şi suntem abia în iunie".

