Serena Williams, după merciul de la Rogers Cup: În semifinale, la un moment dat, mă gândeam la sutienul meu

Serena Williams este adversara Biancăi Andreescu din finala de la Rogers Cup 2019. Jucătoarea din America a trecut în trei seturi de Marie Bouzkova, scor 1-6, 6-3, 6-3, și, la conferința de presă de după meci, a povestit ce i s-a întâmplat pe teren, în timpul partidei cu sportiva din Cehia, potrivit Mediafax.

"Eu nu am mai trecut de mult timp prin asta, să joc cinci zile consecutive. Am făcut însă toate lucrurile cum trebuie, antrenamentele au decurs normal. Li din punct de vedere al concentrării sunt ok. Sigur, am momente în timpul jocului când mintea mea se gândește la multe.

În semifinale, la un moment dat, mă gândeam la sutienul meu. Mi-am zis, 'Doamne, Serena, glumești?!'", a declarat Serena Williams, în cadrul conferinței de presă.

Jucătoarea de origine română a fost prima finalistă din ediţia din acest an a turneului de la Toronto. Andreescu s-a impus în semifinală în faţa sportivei Sofia Kenin (nr. 29 WTA), cu scorul de 6-4, 7-6 (5).

"Am trecut prin atâtea lucruri în ultimele două luni. Sunt atât de fericită. Este incredibil, sunt în finală la Rogers Cup. Sunt ok din punct de vedere fizic. Şi mental sunt ok. Am fost foarte emoţionată. Îmi vine să plâng. Este mai important decât titlul de la Indian Wells. Mereu mi-am dorit să joc împotriva Serenei, sper să se întâmple", a spus Bianca Andreescu, la finalul meciului cu Sofia Kenin.

Finala turneului de la Toronto se va juca duminică, 11 august, de la ora 20:30.