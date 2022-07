Serena Williams şi Novak Djokovici, pe lista jucătorilor înscrişi la US Open. Sârbul nu este vaccinat anti-Covid şi cel mai probabil va rata turneul

Serena Williams şi Novak Djokovici se află pe lista de înscrieri la US Open publicată miercuri, deşi, în cazul jucătorului sârb, refuzul acestuia de a se vaccina îl va împiedica să intre în Statele Unite. Williams, care a câştigat primul dintre cele şase titluri ale US Open în 1999, rămâne la un succes de cele 24 de victorii de Grand Slam, recordul stabilit de australianca Margaret Court, scrie News.ro.

Novak Djkokivici a câştigat US Open de trei ori. "În conformitate cu regulile de Grand Slam, toţi jucătorii eligibili sunt plasaţi automat pe lista de înscrieri pentru bărbaţi şi femei, pe baza clasamentului cu 42 de zile înainte de prima zi de luni a turneului”, a transmis Asociaţia Americană de Tenis într-un comunicat.

"US Open nu are o regulă în ceea ce priveşte vaccinul pentru jucători, dar va respecta poziţia guvernului SUA cu privire la intrarea în Statele Unite a celor care nu sunt vaccinaţi”, spune aceeaşi sursă. La US Open, urmează să revină şi numărul 1 mondial, rusul Daniil Medvedev. Ca şi alţi jucători ruşi, el nu a putut juca la Wimbledon anul acesta din cauza invaziei Ucrainei de către Moscova. Sportivilor ruşi li se va permite să joace în New York, dar sub drapel neutru.