Sergio Busquets nu știe dacă va mai juca pentru naţionala Spaniei după EURO 2020

Fotbalistul Sergio Busquets crede că EURO 2020 va fi ultimul său Campionat European, dar nu s-a hotărât dacă va mai juca pentru naţionala Spaniei după această competiţie, scrie DPA.

Campion mondial în 2010 şi european în 2012 cu La Roja, mijlocaşul Barcelonei speră să câştige un nou trofeu major, Spania urmând să întâlnească marţi Italia, pe Wembley, în prima semifinală de la EURO 2020, potrivit agerpres.ro.

Busquets, căpitanul Spaniei, care are 32 de ani, s-a gândit la viitorul său la naţională, dar spune că singurul care-l interesează acum este o victorie în meciul cu Azzurri.

"Trebuie să te gândeşti când îţi închei ciclul. Mă gândesc că acesta va fi ultimul Campionat European, iar după aceea depinde. Trebuie s-o iei pas cu pas, nu mai am 20 de ani. Mă simt foarte bine, mă simt foarte în largul meu în cadrul grupului. (...) Deocamdată mă gândesc la semifinala cu Italia, care este lucrul important, după aceea în octombrie este Liga Naţiunilor şi vom vedea. Un an poate fi foarte lung, sunt foarte entuziasmat, dar sunt şi responsabil şi vreau ce e mai bine pentru mine şi pentru toată lumea", a spus el.

În opinia lui Busquets, Spania este norocoasă să-l aibă selecţioner pe Luis Enrique: "Suntem norocoşi şi privilegiaţi să-l avem aici pe Luis Enrique. El îşi dezvoltă ideea, împreună cu grupul său de lucru, cu jucătorii în care crede, cu multă ambiţie, iar asta se vede pe teren."