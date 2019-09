Sergio Ramos risipește misterul din jurul gestului care i-a adus un galben: Cui îi era adresat semnul

Sergio Ramos a declarat, joi seară, după meciul câştigat de naţionala Spaniei în faţa României, scor 2-1, că el şi colegii săi au fost nevoiţi să muncească mult pentru acest rezultat. El a explicat şi gestul făcut după marcarea golului, menţionând că arbitrul şi-a cerut scuze pentru cartonaşul galben acordat, potrivit news.ro.

“Ştiam că va fi complicat. Orice echipă la nivel internaţional luptă şi chiar aşa a fost. Am jucat excelent în prima repriză şi ne-am creat multe ocazii. La 2-0, România nu avea nimic de pierdut şi a atacat. Astfel că rezultatul este acesta, dar am muncit din greu până la final pentru a-l obţine. Am primit cartonaş galben după gol dintr-o confuzie. Arbitrul nu știa că de fapt era vorba de nepotul meu, care poartă ochelari. Sărbătoream astfel pentru el, iar arbitrul a fost derutat. Dar i-am explicat şi mi-a cerut iertare. Era greu pentru el să înţeleagă”, a spus Ramos, potrivit uefa.com.

Reprezentativa României a fost învinsă, joi seară, pe Arena Naţională, cu scorul de 2-1 (1-0), de selecţionata Spaniei, în etapa a cincea a grupei F de calificare la Campionatul European din 2020. Spaniolii au jucat în inferioritate numerică pe final. Spania este lider în clasament, cu 15 puncte din tot atâtea posibile, iar “tricolorii” au coborât de pe trei pe patru, ei având şapte puncte.

Au marcat Florin Andone ’59 pentru România şi Sergio Ramos ’29 (penalti) şi Paco Alcacer ’47 pentru Spania.

După ce a înscris, Sergio Ramos a făcut un gest de ochelari la ochi, primit cu ostilitate de public şi pentru care a primit cartonaş galben din partea centralului Deniz Aytekin.