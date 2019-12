Sergiu Hanca a povestit în presa din Polonia cum a fost bătută soția sa de fanii lui Dinamo, echipă pentru care fotbalistul a evoluat în perioada 2016-2018

Sergiu Hanca (27 de ani) a oferit un interviu în presa din Polonia, unde a explicat cum soția sa, Andreea, a fost agresată fizic și verbal de către fanii lui Dinamo, echipă pentru care fotbalistul a evoluat în perioada 2016-2018, anunță MEDIAFAX.

Hanca este legitimat, de la începutul anului, la formația poloneză Cracovia. El a povestit cum soția sa, Andreea, a fost victima fanilor dinamoviști la ultimul său meci în tricoul formației bucureștene. Incidentul a avut loc la partida dintre Astra Giurgiu și Dinamo București, scor 4-1, disputată la 20 decembrie 2018, în runda cu numărul 21 din sezonul precedent al Ligii 1.

"A fost momentul să schimb ceva. Am fost trei ani la acea echipă. Am făcut un pariu cu un prieten. Dacă eu înscriam în acel meci, el plătea cina. Dacă nu marcam, eu plăteam. Și am înscris. Andreea a fost bucuroasă și a început să strige. Fanii au început să țipe la ea, să o întrebe de ce e fericită, pentru că e 1-4. Le-a spus că e fericită pentru că soțul ei a înscris. Dacă nu e fericită când înscrie, atunci când să fie? Apoi au început să strige la ea: . S-a terminat meciul, am mers la vestiar, iar ea mi-a scris ceva de genul . Eu am înțeles că echipa ne-a bătut, Astra a bătut Dinamo. Și am spus .

Mi-a spus . Am întrebat-o: . Am mers la președinte, i-am explicat că fanii au fost foarte agresivi cu soția mea, i-am spus că e în regulă acum, dar a fost afectată serios. I-am zis președintelui că vreau să se găsească o soluție, iar contractul meu să fie reziliat în ziua următoare. Nu am vrut să mai stau într-un loc unde familia mea nu este în siguranță", a declarat Hanca, pentru Po Gwizdku.

Andreea Hanca spune că a fost șocată de cele întâmplate, mai ales că făcea parte din grupul de suporteri care mergea constant alături de Dinamo la meciurile din deplasare: "A fost șocant pentru mine deoarece am crescut cu ei, cu fanii din galerie, mergeam peste tot, erau precum familia mea. Când au venit să mă bată, era ca și cum ar fi intrat în casa mea și ar fi vrut să mă rănească. Dinamo a fost familia noastră. De aceea a fost șocant".

Sergiu Hanca, care a declarat după incidentul din 2018 că "pentru mine, Dinamo a murit", a explicat că era foarte apropiat de fani înaintea acestui incident: "Jur că am dat într-un an la Dinamo aproximativ 200 de tricouri, am plătit pentru ele. După fiecare meci le ofeream toate tricourile, iar în ultimele jocuri am fost nevoit să joc cu tricouri mult mai mari, modificate, pentru că nu au mai avut dimensiunea mea".

Hanca a fost transferat de Cracovia în ianuarie 2019. Mijlocașul s-a impus la formația poloneză, evoluând în 37 de partide din acest an.