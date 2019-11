Seria 'Cod Roșu/ Has Fallen', cu Gerard Butler în rolul agentului secret Mike Banning, va continua cu cel puțin trei filme și mai multe producții TV

Seria "Cod Roșu/ Has Fallen", cu Gerard Butler în rolul agentului secret Mike Banning, care a debutat în 2013, va continua cu cel puțin trei filme și mai multe producții TV, potrivit producătorului Alan Siegel, citat de contactmusic.com, anunță MEDIAFAX.

În cele trei filme lansate deja în această serie, Mike Banning a salvat atât Casa Albă, cât și Londra de atacuri teroriste.

Aflat la conferința American Film Market (6 - 13 noiembrie, Santa Monica), Alan Siegel a declarat că Alan Siegel Entertainment, compania sa de producție, analizează posibilitatea de a realiza alte trei filme. De asemenea, actorii care vor lucra la mai multe producții TV inspirate de franciză vor colabora și la lungmetrajele pentru marele ecran.

Franciza a debutat în 2013, cu "Cod Roșu la Casa Albă/ Olympus Has Fallen", și a continuat cu "Cod roșu la Londra/ London Has Fallen" (2016) și "Cod Roșu în Serviciile Secrete/ Angel Has Fallen", lansat anul acesta.

Seria a avut încasări totale de 510 milioane de dolari la nivel mondial.