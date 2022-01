Serialul Inventing Anna are premiera pe Netflix în 11 februarie

Serialul „Inventing Anna”, inspirat de articolul din New York Magazine intitulat „Cum i-a păcălit Anna Delvey pe petrecăreţii din New York”, va avea premiera pe Netflix în 11 februarie, informează News.ro.

În „Inventing Anna” o jurnalistă, care are multe de demonstrat, investighează cazul Annei Delvey, o moştenitoare din Germania celebră pe Instagram, care a furat atât inimile, cât şi banii celor din lumea mondenă din New York. Oare Anna este cea mai mare escroacă din New York sau este, pur şi simplu, noua imagine a visului american? Între Anna şi jurnalistă se formează o legătură contradictorie, întunecată şi amuzantă, în timp ce Anna îşi aşteaptă procesul, iar jurnalista se află într-o cursă contracronometru pentru a răspunde celei mai fierbinţi întrebări din New York: cine este Anna Delvey?

Serialul este inspirat de articolul din New York Magazine intitulat „How Anna Delvey Tricked New York's Party People" (Cum i-a păcălit Anna Delvey pe petrecăreţii din New York), scris de Jessica Pressler, care este de asemenea producătoare a serialului.

Scenariul este scris de Shonda Rhimes, Matt Byrne, Jess Brownell, Abby Ajayi, Nick Nardini.

Regizori sunt: David Frankel, Tom Verica, Daisy Von Scherler Mayer, Ellen Kuras, Nzingha Stewart, iar producători executivi: Shonda Rhimes, Betsy Beers, Tom Verica, David Frankel.

În distribuţie sunt: Anna Chlumsky (Vivian), Julia Garner (Anna Delvey), Arian Moayed (Todd), Katie Lowes (Rachel), Alexis Floyd (Neff), Anders Holm (Jack), Anna Deavere Smith (Maud), Jeff Perry (Lou), Terry Kinney (Barry), Laverne Cox (Kacy).