Serialul The Idol al lui The Weeknd a primit undă verde din partea HBO

Serialul dramatic „The Idol” al lui The Weeknd, care va avea şase episoade, a primit undă verde din partea HBO, informează Variety, arată News.ro.

„The Idol” este creat de cântăreţul canadian The Weeknd (pe numele real Abel Makkonen Tesfaye), de Sam Levinson, cunoscut pentru „Euphoria”, şi Reza Fahim.

Artistul va juca în cele şase episoade ale serialului anunţat în luna iunie ca fiind în dezvoltare. „The Idol” este povestea unei cântăreţe pop care începe o relaţie sentimentală cu un proprietar de club, liderul unui cult secret din Los Angeles.

Aşa cum a fost anunţat în urmă cu două luni, Lily-Rose Depp va juca alături de The Weeknd, iar în distribuţie au fost adăugaţi acum Suzanna Son („Red Rocket”), Melanie Liburd („Power Book II: Ghost”, „This Is Us”), Tunde Adebimpe („Spider-Man: Homecoming”, „Lazor Wulf”), Steve Zissis („Togetherness”, „Jeff Who Lives at Home”), Troye Sivan („Spud”, „Boy Erased”), Elizabeth Berkley Lauren („Showgirls”, „Saved by the Bell”), Nico Hiraga („Booksmart”, „Moxie”) şi Anne Heche („Return to Paradise”, „Six Days Seven Nights”).

Amy Seimetz va regiza cele şase episoade şi va fi producător executiv.

The Weeknd va fi co-scenarist şi producător executiv împreună cu Reza Fahim şi Sam Levinson, toţi trei fiind creditaţi drept creatori ai serialului.

Joe Epstein va scrie, va fi producător executiv şi showrunner.