Serialul thriller poliţist A Town Called Malice, din 12 mai pe SkyShowtime

Serialul de opt episoade „A Town Called Malice”, cu Jack Rowan şi Tahirah Sharif în rolurile principale, va fi difuzat, în exclusivitate pe SkyShowtime, începând cu 12 mai, primele trei episoade fiind disponibile din ziua lansării, potrivit news.ro.

Ulterior, săptămânal, va fi lansat câte un nou episod din seria celor opt.

Amplasat în mijlocul cluburilor şi palmierilor de pe plaja din Costa del Sol, la începutul anilor '80, „A Town Called Malice” prezintă familia Lord, o familie de hoţi mărunţi din sudul Londrei, care pleacă din Londra în Spania pentru a profita de un câştig neaşteptat - şi pentru a scăpa de atenţia poliţiei într-o anchetă importantă privind o crimă. Cu Jack Rowan, Jason Flemyng, Martha Plimpton şi Tahirah Sharif, explozivul thriller de familie este o coproducţie formată din opt părţi, realizată de Vertigo Films, Rogue State şi Sky Studios.

Familia Lord este condusă de Jason Flemyng („Save Me”, „Lock, Stock and Two Smoking Barrels”) în rolul lui Albert Lord, Jack Rowan („Born to Kill”) în rolul lui Gene Lord, Tahirah Sharif („The Haunting of Bly Manor”) în rolul lui Cindy Carter, iubita lui Gene, şi Martha Plimpton („Mass”, „The Good Wife”) ca Mint Ma. Acestora li se vor alătura membrii cercului mai larg al familiei: Dougray Scott („Ever After”, „Mission: Impossible 2”) în rolul unchiului Tony, Lex Shrapnel („Captain America”) în rolul lui Leonard Lord, Daniel Sharman („Fear the Walking Dead”, „Medici”) în rolul lui Kelly Lord, George Jaques („The Third Day: Autumn”) ca Anthony Lord, iar Eliza Butterworth („The Last Kingdom”) în rolul lui Carly Lord.

Gene (Rowan), fiul cel mic, cel mai deştept, dar ignorat, şi neînfricata sa logodnică, Cindy (Sharif) fug în Spania pentru a se sustrage de la arest după ce au supravieţuit cu greu unei bătălii între bande rivale. Îndrăgostiţii se trezesc rapid implicaţi în lumea interlopă locală şi, inevitabil, necazurile încep să-i urmărească. Când ceilalţi membri ai familiei Lord li se alătură pe Costa del Sol, familia îşi dă seama că acesta este momentul oportun pentru a se reinventa şi a-şi recăpăta gloria de odinioară - spre supărarea lui Gene şi a lui Cindy, care au un plan foarte diferit.

Nick Love („Bulletproof”, „The Sweeney”) este scenaristul principal, căruia i se alătură Melissa Bubnic, John Jackson, Liz Lake şi Matt Evans. Regizorul principal este Jamie Donoughue, iar producătorul serialului este Andy Noble.

Serviciul SkyShowtime este disponibil direct pentru clienţi prin intermediul aplicaţiei SkyShowtime pe Apple iOS, tvOS, dispozitivele Android, Android TV, Google Chromecast, LG TV, Samsung şi prin intermediul site-ului web: www.skyshowtime.com. Preţul standard lunar al unui abonament la SkyShowtime este de 3.99 euro. Serviciul oferă o perioadă de probă gratuită de şapte zile.