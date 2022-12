Serialul Willow, Uite-i cum fug sau Cine este familia lui Moş Crăciun? şi American Horror Story, în decembrie la Disney+

Disney+,casa filmelor şi serialelor de la Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic şi Star, propune în decembrie serialul „Willow”, „Uite-i cum fug” sau „Cine este familia lui Moş Crăciun?”, „American Horror Story”, potrivit news.ro

„Uite-i cum fug”, din 14 decembrie

Bun-venit la cea mai mare crimă care a fost pusă în scenă vreodată! În West End din Londra anilor ‘50, planurile pentru o versiune cinematografică a unei piese de succes s-au oprit brusc, după ce un membru esenţial al echipei este ucis. Când inspectorul sătul de viaţă, Stoppard, şi prietenul său nerăbdător, Constable Stalker, se ocupă de caz, cei doi se trezesc implicaţi într-o încurcătură demnă de romanele poliţiste în lumea teatrului subteran sordid şi plin de farmec. Cu cât investighează mai mult crima misterioasă, cu atât îşi dau seama că fac asta pe propria lor răspundere.



„Singura noastră şansă”, din 2 decembrie



„Singura noastră şansă” este povestea suişurilor şi coborâşurilor din relaţia dintre Candela şi Diego, pe măsură ce îi urmărim într-o călătorie prin dragoste, prietenie şi lupta pentru a-şi urma drumul în lume. Serialul îi are în rolul lui Diego pe Miguel Bernardeau, unul dintre cei mai promiţători tineri actori spanioli („Josefina”, „Élite”, „Todo lo otro”), şi pe Aitana, senzaţia muzicală a momentului şi cea mai importantă artistă pop din Spania („Mariposas”, „Formentera”, „Mon Amour – Remix”, „En el coche”), care o interpretează pe Candela. Acesta este, de asemenea, debutul Aitanei ca actriţă.

„O noapte la muzeu: Kahmunrah se reîntoarce”, din 9 decembrie

„O noapte la muzeu: Kahmunrah se reîntoarce” e un film de animaţie inspirat de binecunoscuta serie cinematografică. Slujba de vară a lui Nick Daley ca paznic de noapte la Muzeul de Istorie Naturală e o muncă plină de provocări pentru orice elev de liceu. Din fericire, calcă pe urmele tatălui său şi e familiarizat cu antica tăbliţă aflată la muzeu, cea care readuce totul la viaţă la apusul soarelui. Nick se bucură să-şi revadă vechii prieteni, pe Teddy, Sacagawea Rex şi alţii. Dar când apare Kahmunrah, regele maniac, şi vrea să deschidă subteranele egiptene şi să elibereze Armata Infernului, Nick trebuie să-l oprească pe conducătorul cel nebun şi să salveze muzeul odată pentru totdeauna.

„Jurnalul unui puşti: Rodrick e cel mai tare”, din 2 decembrie



Poznele buclucaşe ale lui Greg Heffley, un elev de gimnaziu plin de angoase şi predispus la dezastre, continuă în „Jurnalul unui puşti: Rodrick e cel mai tare”, de data aceasta în prim-plan fiind complicata lui relaţie cu fratele său mai mare, Rodrick. Licean cu părul rebel, Rodrick este leneş şi indisciplinat şi petrece mult prea mult timp repetând cu trupa sa rock. Deşi îi place să-l chinuie pe Greg, în cele din urmă are o afecţiune profundă pentru fratele său mai mic.

„Avere naţională: puterea istoriei”, din 14 decembrie, debutează cu premiera a două episoade

Viaţa lui Jess Valenzuela este dată peste cap atunci când un străin enigmatic îi oferă un indiciu despre o comoară veche de secole care ar putea avea legătură cu tatăl ei decedat în urmă cu mult timp. Jess are un talent deosebit pentru rezolvarea puzzle-urilor, iar abilităţile ei sunt puse la încercare pe măsură ce ea şi prietenii ei urmăresc o serie de indicii ascunse în artefacte şi repere americane. Dar va reuşi Jess să îl întreacă pe un dealer de antichităţi de pe piaţa neagră într-o încercarea de a găsi cea mai mare comoară pierdută din istorie şi pentru a descoperi adevărul despre trecutul familiei sale?

„Nebunul nostru, din 21 decembrie



Julio Lopez este un bărbat de 30 de ani care încă locuieşte cu părinţii, care are o iubită cu care se vede intermitent încă din liceu şi care caută orice scuză pentru a nu-şi înfrunta problemele personale. Julio lucrează la Hugs Not Thugs, o organizaţie non-profit care se ocupă cu reabilitarea gangsterilor, unde se ceartă mai mereu cu Luis, vărul său mai mare, un fost gangster ieşit de curând din închisoare şi care locuieşte cu Julio şi cu familia acestuia.

„Family Guy”, sezonul 21, şase episoade noi din 7 decembrie



„Family Guy” continuă să-şi delecteze fanii înfocaţi cu glume tăioase, parodii pertinente, animaţie spectaculoasă şi muzică originală interpretată de orchestră. Încă de la debut, serialul a căpătat statutul de animaţie cult printre fani, iar vedeta sa în devenire, un bebeluş vorbitor, a devenit unul dintre cele mai apreciate personaje TV din toate timpurile.

„Anatomia lui Grey”, „This Is Us”, „Neveste disperate”, „Fetele de aur”, „O familie modernă”, „Cum am cunoscut-o pe mama voastră”, „Stagiarii”, „Betty cea urâtă” vor fi între Crăciun şi Anul Nou.

Noul an aduce şi mai mult conţinut pentru abonaţii Disney+: saga de crime adevărate „Bun venit la Chippendales”, noul serial „Fleishman are necazuri” cu Jesse Eisenberg şi Claire Danes, un nou serial original de comedie, „Extraordinar”, de la realizatorii lui „Killing Eve”, plus noi sezoane din „The Mandalorian”, „Loki” şi altele.