Serviciciile secrete britanice anunță bomba: rușii vor să trimită în Ucraina tancurile T-14 Armata, ca răspuns la Leopard și Abrams

Tancurile rusești T-14 Armata ar putea să fie scoase la înaintare de Federația Rusă în Ucraina! Cel puțin asta susține ministerul britanic al Apărării, în ultimul raport publicat. Tancurile ar urma să reprezinte un răspuns dat de Federația Rusă la recentul anunț că Occidentul livrează pentru Ucraina tancuri Leopard și Abrams.

„Rusia a lucrat pentru a pregăti un număr mic de tancuri de luptă T-14 Armata pentru prima desfășurare operațională a acestui tip de tanc în Ucraina. Cu toate acestea, în ultimele luni, forțele rusești desfășurate au fost reticente în a accepta prima tranșă de T-14 care le-a fost alocată, deoarece vehiculele se aflau într-o stare foarte proastă. Nu este clar ce aspecte exacte ale vehiculelor au determinat această reacție, dar în ultimii trei ani, oficialii ruși au descris public probleme cu motorul și sistemele de imagistică termică ale T-14. În 2021, ministrul apărării, Serghei Shoigu, a descris producția planificată pentru 2022 ca fiind doar un lot "experimental-industrial". Prin urmare, este puțin probabil ca vreun tanc T-14 desfășurat să fi îndeplinit standardele obișnuite pentru ca un echipament nou să fie considerat operațional”, arată ministerul britanic al Apărării, în ultimul raport.

Interesant este însă în acest context anunțul făcut de Dmitri Rogozin, fostul șef "Roskosmos", actual șef al grupului de consilieri militari și al centrului tehnico-științific "Ţarskie Volkî" (Lupii Ţarului). El a anunțat că Rusia va trimite pe front tancul Marker, „o mașină de ucis autonomă” – mai multe pe această temă aici.

