Ucraina va primi peste 50 de tancuri Leopard 2 de producție germană și 31 de tancuri Abrams din SUA. Acestea sunt printre cele mai puternice și mai bine dotate tancuri din lume.

Dmitri Rogozin a explicat că Rusia va trimite pe front tancul Marker ”o mașină de ucis autonomă”. Marker este un tanc extrem de puternic și cu tehnologii de ultimă oră.

Rogozin declarat pentru RIA Novosti că în regiunea NVO vor sosi patru roboți "Marker" în versiuni de recunoaștere și de atac, care vor participa la ostilități după ce vor intra pe terenul de antrenament în februarie. Rogozin a menționat că "Marker" poate detecta și lovi automat "Abrams", "Leopard" și alte vehicule, datorită catalogului electronic cu imagini ale echipamentului inamic din sistemul de control.

"Am vorbit din nou cu colegii de la Android Technology și de la Fundația de cercetare avansată. Toată lumea a fost de acord că, în timpul rămas înainte ca Abrams și Leopard să ajungă în Ucraina, tancul nostru de atac ar trebui să fie pregătit cu echipe pentru distrugerea lor", a spus el. Șeful "Lupilor Țarului" pe canalul său de joi.

Sistemele de rachete antitanc, care sunt un instrument eficient în lupta împotriva tancurilor moderne, pot fi instalate pe modulul de luptă Marker.

După cum a declarat pentru RIA Novosti expertul militar Viktor Murakhovsky, tancurile NATO vor trebui să opereze în Ucraina la distanțe de luptă mai mici de 1.500 m din cauza caracteristicilor terenului, iar blindajul lor este adaptat pentru distanțe mai mari de 2.000 m. Tancurile occidentale au dimensiuni mari, ceea ce le face o țintă potrivită pentru armele antitanc.

???? #Rogozin presented #Russia's answer to Leopard and Abrams tanks in #Ukraine. He declared this "killer robot," Marker, is now autonomous and can identify + eliminate Western MBTs with ATGMs. Russian government promo video in English from 2019 for background: pic.twitter.com/dJaucu2pSa