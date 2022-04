Serviciile britanice anticipează o perioadă de acalmie în Ucraina: Rușilor le va lua o săptămână să se repoziționeze din nord și est

Serviciile de informații militare britanice arată că forțele rusești care au fost retrase complet din nordul Ucrainei vor avea nevoie de cel puțin o săptămână înainte de a fi redistribuite pentru a lupta în altă parte a Ucrainei.

Ministerul Apărării a precizat că multe dintre forțe vor avea nevoie de o "reaprovizionare semnificativă" înainte de a fi trimise să lupte în Donbas.

Cel mai recent raport de informații transmite: „În nord, forțele rusești s-au retras acum complet din Ucraina în Belarus și Rusia. Cel puțin unele dintre aceste forțe vor fi transferate în estul Ucrainei pentru a lupta în Donbas.”

„Multe dintre aceste forțe vor avea nevoie de o reaprovizionare semnificativă înainte de a fi gata să se desfășoare mai departe spre est, orice redistribuire în masă din nord fiind probabil să dureze cel puțin o săptămână minimum.”

Bombardamentele rusești asupra orașelor din est și din sud continuă, iar forțele rusești au avansat și mai mult spre sud.

