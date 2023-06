Serviciile de informații americane știau de câteva zile că Prigojin plănuiește ceva - Ce l-a dat de gol pe liderul Wagner

Oficialii serviciilor de informații din Statele Unite cred că șeful Wagner, Evgheni Prigojin, plănuia de ceva timp o provocare majoră la adresa conducerii militare a Rusiei, au declarat pentru CNN trei persoane familiare cu acest subiect - dar nu era clar care ar fi fost scopul final.

Oficialii serviciilor de informații i-au informat pe liderii Congresului, cunoscuți sub numele de "Gang of Eight", la începutul acestei săptămâni, cu privire la mișcările lui Wagner și la acumularea de echipamente în apropierea Rusiei, au declarat două dintre persoane.

Oficiali ai serviciilor de informații americane și occidentale au văzut semne că Prigojin făcea pregătiri pentru o astfel de mișcare, inclusiv prin acumularea de arme și muniții, au declarat un oficial occidental din cadrul serviciilor de informații și o altă persoană familiarizată cu aceste informații.

Amercianii, surprinși de viteza evenimentelor

Oficialul a spus că ei cred că afirmațiile lui Prigojin privind o lipsă de muniție pentru operațiunile din Ucraina a fost o înșelăciune deliberată, pentru a ajuta la pregătirea terenului pentru o potențială provocare militară la adresa liderilor ruși.

O sursă familiarizată cu serviciile de informații a declarat că "totul s-a întâmplat foarte repede" și că a fost dificil de discernut cât de serios era Prigojin în privința amenințării armatei ruse și unde își va duce trupele.

După cum a relatat anterior CNN, oficialii americani au fost prinși cu garda jos de rapiditatea cu care s-a desfășurat situația vineri seară și a escaladat până sâmbătă, determinând înalți oficiali să anuleze călătoriile internaționale planificate și să convoace reuniuni de urgență în cadrul guvernului.