Serviciile secrete din SUA AVERTIZEAZĂ: Rusia se implică în realegerea lui Donald Trump

Rusia a iniţiat acţiuni de implicare în campania electorală premergătoare scrutinului prezidenţial programat în Statele Unite în anul 2020 pentru a facilita realegerea în funcţie a preşedintelui Donald Trump, conform unor date semnalate de serviciile secrete unor membri ai Congresului.

Oficiali din cadrul serviciilor secrete americane au avut o întrevedere cu membri ai Congresului SUA pe care i-au avertizat că Rusia încearcă să influenţeze rezultatul scrutinului prezidenţial din 2020, afirmă surse citate de publicaţiile The New York Times şi The Washington Post, precum şi de agenţia Associated Press.

Avertismentul generează semne de întrebare referitoare la integritatea campaniei electorale din Statele Unite. De asemenea, există dubii că Administraţia Donald Trump aplică măsurile adecvate pentru a evita ingerinţele electorale ruse constatate de serviciile secrete americane în scrutinul din 2016, informează mediafax.ro.

Preşedintele Donald Trump a reacţionat furios când a aflat despre reuniunea desfăşurată la sediul Congresului pe 13 februarie, a declarat un oficial citat de agenţia AP. În ultimii ani, Donald Trump a contestat evaluările serviciilor secrete referitoare la ingerinţele electorale ruse, catalogându-le drept o conspiraţie pentru subminarea mandatului său.

"Alegătorii americani trebuie să decidă rezultatul scrutinului din SUA, nu Vladimir Putin", preşedintele Rusiei, a declarat Nancy Pelosi, preşedintele Camerei Reprezentanţilor. Toţi membrii Congresului "ar trebui să condamne eforturile repetate ale preşedintelui de negare a riscurilor raportate asupra sistemului democratic şi de politizare a comunităţii de informaţii", a adăugat politicianul democrat.

Administraţia Vladimir Putin a negat din nou că ar încerca influenţarea scrutinului prezidenţial din SUA. "Este vorba de informaţii paranoice; din păcate, vor fi din ce în ce mai multe pe măsură ce ne apropiem de alegeri. Sigur, aceste informaţii nu au nicio legătură cu adevărul", a declarat, vineri, Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

