Serviciul de streaming Amazon a fost dat în judecată pentru plagiat, în cazul serialului de succes „The Marvelous Mrs. Maisel”. Reclamanta este o scriitoare care susţine că ideea serialului este copiată dintr-un roman pe care l-a publicat în 2014, anunță MEDIAFAX.

Reclamanta, Jodi Parmley, susţine că ideea centrală a serialului a fost luată din romanul pe care ea l-a publicat în 2014, „F.I.F.I. Financial Infidelity F**k It: The Mistress of the New Millennium”, potrivit TMZ.

Parmley spune că Amazon Studios a furat numeroase elemente creative din cartea sa, inclusiv situaţia dificilă în care se regăseşte personajul principal, interpretat de Rachel Brosnahan, fragmentele de stand-up comedy, subiecte abordate etc.

Cu o acţiune situată în anii 1950, în Manhattan, New York, „The Marvelous Mrs. Maisel” prezintă povestea lui Midge Maisel, care încearcă să îşi găsească propria voce după ce o părăseşte soţul. Tânăra încearcă să se afirme pe scena de stand-up comedy.

În documentele depuse în instanţă, Parmley spune că a scris romanul, apoi un scenariu bazat pe acesta, pe care l-a trimis la diferite studiouri de producţie, multe fiind interesate de idee.

Parmley cere Amazon despăgubiri a căror valoare nu a fost făcută publică.

Serialul a inclus până în prezent trei sezoane, un al patrulea fiind în pregătire. Producţia a primit numeroase premii, printre care trei Globuri de Aur.