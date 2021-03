'Serviciul' IDEAL! Trei femei au primit burse de 1.600 de euro, în Germania, pentru a nu face nimic: 2.864 de candidați din 70 de țări s-au bătut pe 'joburi'

Trei femei au primit burse în valoare de 1.600 de euro în Germania pentru "a nu face nimic", a anunţat Universitatea de Arte Frumoase din Hamburg (HFBK), relatează dpa.

Hilistina Banze, Mia Hofner şi Kimberley Vehoff au fost selectate de un juriu, care a analizat cererile depuse de 2.864 de candidaţi din 70 de ţări, scrie agerpres.ro.

Citește și: Dr. Virgil Păunescu, cel care a descoperit un vaccin anti-Covid, face un ultim apel către Guvern: ‘Măcar acum, în al 12-lea ceas’

În cererea sa, Hilistina Banze spunea că îşi va scoate eşarfa de pe cap timp de o săptămână pentru a-şi dezvălui tunsoarea zero în efortul de a contracara stereotipurile despre femei.

Mia Hofner, studentă din Köln, a spus că nu va genera online niciun fel de date personale despre ea timp de două săptămâni.

Citește și: Tudor Ciohodaru face scut în jurul Flaviei Groșan: Nu aș exclude niciodată o soluție terapeutică

Kimberley Vehoff, specialistă în tehnologia alimentară, a declarat că nu va mai lucra deoarece relaţiile ei sociale au suferit ca urmare a serviciului în ture.

Premiul face parte din proiectul "School of No Consequences: Exercises for a New Life" (Şcoala fără consecinţe: Exerciţii pentru o viaţă nouă"), un proiect artistic şi discursiv creat de Friedrich von Borries de la Muzeul de Arte Aplicate (MKG) din Hamburg.

Citește și: EXCLUSIV În vreme ce Lucian Bode se plânge de deficit de personal, MAI blochează polițiștii să rămână în Sistem! Dumitru Coarnă acuză! .