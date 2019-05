Sezon încheiat pentru portarul lui AS Monaco -Danijel Subasic a suferit o ruptură musculară la coapsa stângă

Portarul echipei AS Monaco, Danijel Subasic, a suferit o ruptură la coapsa stângă la meciul de duminică, din Ligue 1, cu Saint-Etienne, scor 2-3, informează L’Equipe.

Subasic s-a accidentat în prima repriză a partidei din weekend şi a fost înlocuit în minutul 45.

Luni, croatul a fost supus unor investigaţii medicale în urma cărora s-a constatat că are ruptură la coapsa stângă, la ischiogambieri.

Ca urmare a acestei accidentări, Subasic, care mai are un an de contract cu AS Monaco, nu va mai evolua în acest sezon.