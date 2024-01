Sezonul doi al serialului HALO va începe pe SkyShowtime în 9 februarie

Sezonul doi din serialul „HALO” debutează cu primele două episoade în 9 februarie, disponibile numai pe SkyShowtime, potrivit news.ro.

În sezonul doi, ofiţerul Master Chief John-117 (Pablo Schreiber) îşi conduce echipa de Spartani de elită împotriva ameninţării extraterestre cunoscute sub numele de Covenant. În urma unui eveniment cutremurător de pe o planetă pustie, John nu poate scăpa de senzaţia că războiul său este pe cale să se transforme şi riscă totul pentru a demonstra ceea ce nimeni nu va crede: că armata Covenant se pregăteşte să atace cea mai puternică fortăreaţă a omenirii. În timp ce galaxia se află în pericol John porneşte într-o călătorie pentru a găsi cheia salvării sau, poate, a dispariţiei omenirii: Halo.

De la creatorul şi producătorul executiv David Wiener (Brave New World), serialul are loc în universul care a debutat în 2001, odată cu lansarea primului joc HALO pentru Xbox®. Adaptarea cinematografică prezintă un conflict epic din secolul al XXVI-lea între umanitate şi o ameninţare extraterestră cunoscută sub numele de Convenant. Serialul HALO reuneşte poveşti profund personale cu acţiune, aventură şi o imagine fantastică asupra viitorului.



În „HALO” joacă Pablo Schreiber („American Gods”) în rolul lui Master Chief, Spartanul-117 şi Natascha McElhone („Californication”) în rolul Dr. Halsey. Cei doi sunt totodată producători în acest sezon. Printre membrii distribuţiei se numără şi Jen Taylor („RWBY”, seria de jocuri „HALO”), Bokeem Woodbine („Fargo”), Shabana Azmi („Fire”), Natasha Culzac („The Witcher”), Olive Gray („Half Moon Investigations”), Yerin Ha („Reef Break”), Bentley Kalu („Avengers: Age of Ultron”), Kate Kennedy („Catastrophe”), Charlie Murphy („Peaky Blinders”) şi Danny Sapani („Penny Dreadful”).



Dintre noii actori care se alătură distribuţiei în acest sezon se numără Joseph Morgan („Vampire Diaries”, „The Originals”), Cristina Rodlo („No One Gets Out of Here Alive”, „The Homeless World Cup”) şi Christina Bennington („Midsomer Murders”). Fiona O’Shaughnessy („The Forgiven”) şi Tylan Bailey vor reveni, de asemenea, să joace în serialele din sezonul doi.



„HALO” este produs de Showtime împreună cu 343 Industries şi Amblin Television. Sezonul doi din „HALO” este produs executiv de David Wiener împreună cu Steven Spielberg, Darryl Frank şi Justin Falvey pentru Amblin Television. Kiki Wolfkill este producător executiv pentru Xbox/343, alături de Otto Bathurst şi Toby Leslie pentru One Big Picture şi Gian Paolo Varani. Serialul este distribuit pe plan internaţional de Paramount Global Content Distribution.



Serviciul SkyShowtime este disponibil direct pentru clienţi prin intermediul aplicaţiei SkyShowtime pe Apple iOS, tvOS, dispozitive Android, Android TV, Google Chromecast, LG TV, Samsung şi prin intermediul site-ului web: www.skyshowtime.com. Preţul lunar al abonamentului SkyShowtime este de 3,99 euro (fără reclame), cu anulare oricând.