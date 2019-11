Sezonul Franţa-România - Şapte personalităţi culturale, decorate de ambasadorul Ramis

Şapte personalităţi culturale au fost decorate cu Ordinul Artelor şi Literelor de ambasadorul Michele Ramis pentru contribuţia "remarcabilă" la succesul Sezonului Franţa - România, potrivit unui comunicat al misiunii diplomatic franceze la Bucureşti potrivit Agerpres.

Ceremonia a avut loc, miercuri, la Reşedinţa Franţei. Au fost decoraţi cu Ordinul Artelor şi Literelor în grad de Cavaler directorul Teatrului Tineretului din Piatra Neamţ, Gianina Cărbunariu, directorul Teatrului Naţional "Radu Stanca" din Sibiu, Constantin Chiriac, directorul Muzeului Naţional al Literaturii Române din Bucureşti, Ioan Cristescu, directorul artistic al Fundaţiei Art Encounters, Diana Marincu, redactorul-şef al revistei "IDEA art + society", Ciprian Mureşan, directorul general al Muzeului Naţional de Istorie a României, Ernest Oberlander-Târnoveanu, şi comisarul Sezonului Franţa - România, diplomatul Andrei Ţărnea.Ambasadorul Ramis a subliniat contribuţia fiecăreia dintre cele şapte personalităţi decorate la succesul Sezonului Franţa - România, precum şi semnificaţia acestei serii de evenimente în cadrul relaţiei bilaterale dintre cele două ţări."Aceasta este o ceremonie de decorare excepţională, care se desfăşoară într-un context la fel de excepţional: în urmă cu aproape un an, preşedinţii Macron şi Iohannis deschideau solemn Sezonul Franţa - România, la Paris, primul de acest fel între două state membre ale Uniunii Europene. De-a lungul acestui an, francezii şi românii au putut să se descopere şi să recreeze această legătură intimă care a consolidat istoria noastră comună. Am plăcerea să ofer însemnele Ordinului Artelor şi Literelor unui număr de şapte personalităţi pe care ministrul francez al Culturii, Franck Riester, a ales să le onoreze pentru contribuţia lor la succesul acestui Sezon", a declarat Michele Ramis.Ordinul Artelor şi Literelor face parte dintre cele patru ordine ministeriale care nu au fost desfiinţate în timpul reorganizării decoraţiilor franceze decise de generalul de Gaulle, în 1963. Prezidat de ministrul Culturii, Ordinul Artelor şi Literelor "are scopul de a recompensa persoanele care s-au distins prin creaţiile lor în domeniul artistic sau literar sau prin contribuţia pe care au adus-o la strălucirea Artelor şi Literelor în Franţa şi în lume". Acest ordin a fost acordat unor personalităţi precum Marcel Pagnol, Georges Braque, Marc Chagall sau Eugen Ionescu, mai relevă comunicatul.