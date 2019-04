SFÂȘIETOR Scrisoarea disidentului Iulius Filip către procurorul care i-a refuzat propunerea de eliberare: 'Te întreb, frate romane, nu auzi durerea?'

Pe 14 iulie 1986, la doar 6 zile după ce comisia condusă de Augustin Lazăr, actualul procuror general al României, a refuzat, pentru a doua oară, să-l propună pentru eliberare, disidentul Iulius Filip a trimis o scrisoare deschisă către ”presedintele comisiei de propuneri” în care își strigă durerea și necazul de a nu putea fi eliberat din Penitenciarul Aiud. Conform luju.ro, destinatarul scrisorii ar fi Augustin Lazăr, șeful acelei comisii.

„Scrisoare deschisa

Catre presedintele comisiei de propuneri

Frate romane:

Am citit caracterizarea pe care mi-ati facut-o si cunosc cine v-a pus la dispozitie materialul informativ. Retinerea cererii ptr. liberare conditionata ma obliga sa intreb – de unde sa ma liberez daca am fost si sunt un om liber? Cind o sa citesti aceste rinduri, o sa ti se para deplasata aceasta pozitie, dar am sa adaug: aici este inchisoarea cea mica dincolo de zidurile ei, inchisoarea cea mare si atunci din nou fireasca intrebare – de unde sa ma liberez? Oriunde pe teritoriul Romaniei sint acasa si liber, mai ales pe aceste meleaguri ale Albei, centrul de Istorie bogat al tarii inima care pulseaza in fiecare roman cind ii pronunta numele, leagan vesnic pentru eroii neamului romanesc, iar eu sa fac cerere catre acestia sa ne mai acorde o data – Libertatea -. Cum sintem in stare sa profanam mormintele si memoria lor daca nu sintem in stare sa pastram ce ne-au lasat? Unirea, Libertatea si Fratia. Dar cite sacrificii: Blajul pasoptist, Iancu asteapta, Horia si Doja pling, Bobilna este inselata si ne intoarcem la Marea Unire…

Ne-am pastrat fiinta neamului nealterata si te intreb frate romane – avem dreptul a ne plinge? Nu sintem gata sa stam in fata istoriei si sa suportam prezentul la fel? Cum ne-am pierdut dreptul cistigat de stramosii nostri de-a trai liberi? Ce am facut noi cei prezenti trebuie sa faca fiecare roman si atunci ar dispare fara urma dictatura si tirania interna. Te intreb frate romane chiar daca faci parte din aparatul de represiune – Nu auzi durerea si oftatul neamului romanesc? Nu vezi cum aceasta tara bogata si frumoasa cu un popor harnic a ajuns saraca? La nivelul la care te gasesti care crezi ca sint cauzele? De ce crezi ca ma gasesc in inchisoare?

Dupa parerea mea cele doua inchisori Aiud si Gherla sint rusinea Ardealului, Romaniei, Europei ca sa nu spun lumii?

Te-ai intrebat vreodata citi frati romani au trecut pe aici?

Te-ai intrebat vreodata de ce Istoria si timpul prezent n-au transformat aceste inchisori in muzeu? (sau alta destinatie)

Iar acum am sa-ti scriu despre mine. Ma trag dintr-o familie de tarani deveniti muncitori, datorita unor conditii de viata modeste de pe Valea Samus (Valea Somesului) – sa nu crezi cumva ca s-au imbunatatit, inainte de arestare am fost in aceste zone ale Salajului si Maramuresului – saracia, durerea si oftatul erau la tot pasul, parintii mei s-au stabilit in Banat unde m-am nascut si eu.

Tata este arestat si condamnat ptr pactizare cu sirbii, cunosti frate romane granite ptr puntea Libertatii? In acea perioada marele, viteazul, iubitul dictator si tiran I.V. Stalin era suparat pe Tito si daca El era suparat trebuia sa fie si poporul roman, pentru ca El era peste tot iar ceilalti nu aveau nici o valoare. Familia mea este o familie care nu suporta dictaturile, tiraniile si totalitarismul si atunci firesc drumul nu poate fi decit acesta.

Anumiti frati romani din acea perioada supusi cu zel marelui stalin (dupa cum vezi nu merita nici litera mare) au obligat familia sa paraseasca zona de granita. Tata nu mai traieste a murit de silicoza de cind ma aflu in inchisoare.

Stii frate romane ce este aceasta silicoza?

Toti fratii lui tata au fost mineri, deci ma trag dintr-o familie de mineri.

Ai auzit frate romane de Valea Plingerii 1977? Stii ce a fost acolo? Sigur ca stii!

Inainte de a muri tata a venit la poarta inchisorii vrind sa ma vada dar administratia nu i-a dat voie deoarece eram pe restrictiva. Ce parere ai frate romane de acest “umanism”?

Iti scriam mai inainte de Valea Plingerii, dar mai este una tot a plingerii si anume Valea lui Samus (iti dau traseul Cetan pina dincolo de Jibou) stii de ce plinge Samus? Cel mic racoleaza toata murdaria de la Cluj – Bontida (crescatoria de porci) Gherla (combinatul de mobila) iar cel mare Bistrita si G. Gh .Dej iar jos spre Satu Mare merg impreuna. Frate romane – Samus inseamna viata – iar Samus nu mai are viata ptr. ca apele reziduale l-au distrus. La fel au fost distrusi plaminii pamintului cu salbaticie in zonele Vad (aici domnitorul stefan ne-a lasat o mostenire) Valea Grosilor, Dobrocina, Fodora, Chizeni, simisna, Rastoci pina la Jibou (dealurile golase pling prin marile alunecari de teren).

Stii de ce toate acestea frate roman?

Cum explici flora si fauna distrusa?

Nu se poate face irigatii, nu se pot adapa animalele, nu se mai scalda oameni, nu se poate topi cinepa, malurile s-au surpat ptr. ca salciile, plopii, arinii care le sustineau s-au uscat.

Daca acestea se usuca, omului ii spun: codrul a fost intotdeauna frate cu romanul – iata sacrificiul meu ai grija de tine – si oamenii au avut, au parasit satele.

Inainte de colectivizarea fortata fiecare din cele 100 de sate cit numara Dobrocina (se spune Dobrocina si nu Dabrocina ptr. ca este format din doua cuvinte DROB si CINA sau tradus sarea in bucate) aveau doi, trei bivoli acuma au ramas foarte putini. CeAPeul este falimentar sau mort de la nastere. Oare cine sint cei care au ordonat colectivizarea fortata a agriculturii si zonele de deal si munte au ramas pustii?

Pe data de 9 iunie 1983 ajung la Aiud, pe restrictiva. Despre torturile, schingiuirile, teroarea, discriminarea umana care le-a facut cu mine banda criminal-terorista formata din: Lt. Trifan, plt adj Ionica, plt adj Vaida, sg maj Lazar mai tirziu, dupa ce termin inchisoarea.

Da frate romane ai fost numit sa ai mare raspundere, care apasa din ce in ce mai greu pe umeri tai, sa nu uiti ca cei pe care-i servesti iau multi bani pe functiile lor, dar fi sigur ca nu o sa aiba parte de ei. Niciodata banii cistigati pe oasele si cadavrele fratilor tai nu pot avea decit mirosul durerii si nenorocirilor. Bunul Dumnezeu v-a face mare dreptate. De ce sint in inchisoare stii dar te-ai ostenit prea putin ca oameni sa nu fie torturati si schingiuiti desi era o atributiune care iti revenea.

Inca din scoala primara mi-a placut sa astern pe hirtie semnele intelegeri si bunatati omului, dar terorismul intilnit aici va cuprinde multe sute de pagini. Printre preocuparile inainte de a fi condamnat a fost si poezia. O parte din poeziile scrise le-am adunat intr-un poem intitulat “Lauda minciunii” cu tema: analizarea, concluzionarea, criticarea si satirizarea unor fenomene ca: prostia, minciuna, grandomania, incultura, demagogia, cultul, mitul si dictatura, iar in final aratam cum tara a ajuns in pragul falimentului si saraciei. Desigur ca o sa te intrebi cine mi-a dat dreptul sa fac asa ceva.

Iata cine – legea sfinta a tarii – Constitutia (art. 17) – Cetatenii RSR fara deosebire de nationalitate, rasa, sex sau religie sint egali in drepturi in toate domeniile vieti economice, politice, juridice, sociale si culturale. Statul garanteaza.

In luna ianuarie 1981 am trimis autoritatilor o poezie intitulata “Vis si speranta” pentru care mi-am pierdut locul de munca. M-am reintors la Uzina de reparatii locomotive Cluj la ceferistii mei. Ca muncitor m-am adresat sindicatului Solidaritatea din Polonia cu ocazia Congresului de la Gdansk. Acolo se gaseau si corespondenti de presa straini care au reluat mesajul si iar necazuri deoarece in Romania este interzisa lozinca “Proletari din toate tarile uniti-va”. Francezi, in special ziarul “Le Monde” se afla in dosarul meu ca act de acuzare. Ei frate romane acum incepe represiunea regimurilor totalitariste.

In noaptea de 12/ 13 decembrie 1981 sint atacate miseleste sediile sindicatului “Solidaritatea” iar o mare parte dintre membri arestati inclusiv Lech W. presedintele Solidaritati ales legal si recunoscut pe plan intern si international. Specific legal si recunoscut ptr ca anumite cadre ale ministerului de interne din Polonia sau constituit in banda [neinteligibil] cu sadism. in data de 14 dec 1981 am fost arestat si condamnat la 8 ani inchisoare fiind acuzat de pactizare cu fortele contrarevolutionare din Polonia. Oare o organizatie sindicala legala recunoscuta pe plan intern si international cu program de reforme si drepturi ptr poporul muncitor polonez este un act contrarevolutionar? Ca o dovada a recunoasteri sale internationale am facut cerere sa fiu primit in rindurile Solidaritatii. Te intreb frate romane sint dusmanos la adresa Romaniei? Presedintele Walesa a primit premiul Nobel pentru pace crezi cumva frate romane ca cei care au acordat acest premiu sint contrarevolutionari?

Data de 14 iulie 1986

Filip Iulius”

