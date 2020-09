Secretarul general al PNL, Robert Sighiartău, a explicat că scorul politic pe țară indică PNL-ul pe primul loc, cu un scor de 34%, în timp ce PSD a obținut doar 30%.

”Din rezultatele parțiale pe care le avem, PNL are 34% la votul politic pe țară, un scor istoric pentru PNL. PSD are în jur de 30%, în timp ce USR are 14%.”, a spus Sighiartău.