Shaquille O'Neal e gata să antreneze LA Lakers dacă primește 100 de milioane de dolari pe patru ani

Shaquille O'Neal ar antrena Los Angeles Lakers pentru 100 de milioane în patru ani, conform unei declaraţii la The Big Podcast.

"Dacă Lakers îmi oferă 25 de milioane pe an timp de patru sezoane… îi voi antrena", a spus el, scrie news.ro.

Cele 25 de milioane de dolari pe an pe care Shaquille O'Neal le cere sunt mai mult decât dublu faţă de cel mai bine plătit antrenor al NBA, Gregg Popovich, care are un contract de 11 milioane de dolari pe an, potrivit site-ului TMZ.

Shaquille O'Neal, în vârstă de 44 de ani, s-a retras din activitatea sportivă în 2011. O'Neal (2,16 m, 147 kilograme) a fost cel mai bun jucător (MVP) din NBA în sezonul 1999-2000 şi cel mai bun jucător (MVP) al finalei NBA la victoriile cu LA Lakers (2000, 2001, 2002). Al patrulea şi ultim titlu NBA al lui O'Neal datează din 2006, fiind obţinut cu Miami Heat.