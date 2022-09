Show - Dan Negru compară priveghiul Reginei cu mersul la pelerinaje religioase: Sunt demni de același respect

Realizatorul TV Dan Negru compară mersul la priveghiul Reginei Elisabeta cu statul la coadă la moaște. Acesta spune că și cei aflați în pelerinaj la priveghiul Reginei și cei care stau la cozi la mănăstiri sunt demni de același respect.

Așa cum e admirabil că mii de oameni vin in pelerinaj in Londra la sicriul reginei, e admirabil și că mii de oameni merg in pelerinaje religioase oriunde in lumea asta, la Iasi, la Fatima sau la Mecca. Și unii și alții stau de bunăvoie la cozi. Să-i respectăm. Respectul e cea mai bună dovadă de iubire.

Dacă-i respectam pe cei care stau la coadă la Catedrala Westminster, să nu-i mai ironizăm pe cei care stau la coadă la Catedrala Iașiului..., scrie Dan Negru pe Facebook.