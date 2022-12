Show! Andrew Tate spunea că justiția lejeră și poliția slab dotată sunt motivele pentru care s-a mutat în România

Influencerul Andrew Tate, reținut, ieri, alături de fratele său Christian, pentru proxenetism, a explicat de ce s-a mutat în România. Influencerul a explicat că în România sistemul de justiție e unul lejer, care nu abuzează cetățeanul care comite o infracțiune.

"M-am mutat în România fiindcă mi s-a părut, sub multe aspecte, o țară mai liberă ca Marea Britanie. Ca individ trebuie să faci un schimb între ceea ce primești și ceea ce dai. Există țări precum SUA unde forțele de ordine pot oricând să te abuzeze, însă nu îți garantează siguranța. Există țări în Africa unde sistemul de justiție e o glumă. Am decis să mă mut în România fiindcă acolo există un echilibru delicat între guvern și forțele de ordine. Poliția nu e puternică. Nu am mers acolo pentru a încălca legea, dar în România dacă încalci legea iei amendă, nu ești terorizat, cum se întâmplă în Marea Britanie, unde guvernul nu mai știe ce taxe să impună dacă ai bani. Un alt aspect e faptul că în România oamenii sunt religioși, iar poliția e slab dotată, nu au mașini scumpe. E un alt mod de viață", a spus Tate la un podcast!