Siegfried Mureșan bate cu pumnul în masă, în plenul PE: România nu este sursa migrației. Nu a fost niciodată. Obiectivul nostru e să aderăm la spațiul Schengen

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan s-a revoltat, marți, în plenul Parlamentului European, spunând că România este pregătită să adere la spațiul Schengen. "Vă cer să respingem populismul și argumentele nejustificate", a spus el.

„Aderarea României la spațiul Schengen este un obiectiv fundamental pentru țara mea, România.

Oamenii vor acest lucru tocmai fiindcă sunt pro-europeni, fiindcă vor să fie mai aproape de Europa.

Pentru a atinge acest obiectiv, am făcut foarte multe eforturi. Am securizat frontiera României conform celor mai înalte standarde internaționale, am îndeplinit toate condițiile, lucru confirmat de Comisia Europeană în repetate rânduri.

Am reformat Justiția astfel încât Mecanismul de Cooperare și Verificare să fie ridicat.

Toate evaluările Comisiei și ale experților statelor membre confirmă că România este pregătită să adere la spațiul Schengen și că acest lucru ar face întreg spațiu Schengen mai sigur.

Am reușit să avem sprijinul a 26 din 27 de state membre.

Totuși, Consiliul Justiție și Afaceri Interne nu a luat o decizie favorabilă din cauza opoziției unui singur stat: Austria.

Dezaprobăm poziționarea Austriei, o considerăm nejustificată, este o nedreptate la adresa oamenilor.

Știm că argumentele sunt în favoarea noastră, știm că cifrele sunt în favoarea noastră.

Vă cer să respingem populismul. Vă cer să respingem ca Parlament European toate argumentele nejustificate. Să folosim argumente obiective, cifre oficiale ale instituțiilor europene.

România nu este sursa migrației. Nu a fost niciodată.

Obiectivul nostru este să aderăm la spațiul Schengen și vom lucra cu toată lumea pentru a ne atinge acest obiectiv cât de curând”, a spus europarlamentarul român.