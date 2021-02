Silviu Mănăstire susţine că a fost ameninţat de şeful DGA - Jurnalistul acuză 'toţi şmecherii din România care sunt în spatele lui Vlad Voiculescu'

Jurnalistul Silviu Mănăstire, de la B1 TV, susţine că a primit mesaje de ameninţare de la Liviu Althamer, actual adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DGA), după ce a vorbit despre Vlad Voiculescu, ministru al Sănătăţii, şi soţia lui Althamer, secretar de stat în MS.

"Domnul Althamer, şeful DGA, nu-mi mai transmiteţi prin intermediară că o să faceţi, că o să dregeţi. Dacă soţia dumneavoastră este principala colaboratoare a lui Vlad Voiculescu şi sunteţi directorul DGA, serviciu secret din MAI, nu se face să-mi transmiteţi prin intermediară că nu e bine ce fac. Eu am un contract moral cu telespectatorii mei şi am responsabilitatea să spun lucrurilor pe nume nu mai transmiteţi prin intermediari. Cu ocazia asta, îi transmis ministrului de Interne, Lucian Bode că eu, jurnalistul Silviu Mănăstire, în acest moment, nu mă simt confortabil cu presiunile care se fac din direcţia DGA. Mâine o să fac un document oficial în acest sens. Nu mai transmiteţi că nu este în regulă. Dacă toată cupola, toţi şmecherii din România care sunt în spatele lui Vlad Voiculescu ţin cu orice preţ să-l ţină pe omul ăsta în funcţie, nu am nicio problemă. Să fie ministru al Sănătăţii încă 20 de ani. Nu mă deranjează. Aici discutăm despre altceva, despre morţi, despre sănătatea noastră, despre o tragedie până la urmă", a afirmat Mănăstire, în emisiunea sa de la B1 TV, luni seara.

Monica-Emanuela Althamer, navigator de pacienți la Asociația Magic, ONG-ul fondat de Melania Medeleanu și Vlad Voiculescu, a fost numită joi secretar de stat în Ministerul Sănătății. Decizia de numire a Monicăi Althamer, semnată de premierul Florin Cîțu, a fost publicată joi seară în Monitorul Oficial. Monica Althamer îl înlocuiește în funcția de secretar de stat pe medicul Horațiu Moldovan, venit în minister odată cu fostul ministru Victor Costache.