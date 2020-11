'Simfonia Alpilor', dirijată de Christian Badea, în stagiunea online a Filarmonicii 'George Enescu'

Filarmonica „George Enescu” va transmite joi, de la ora 19.00, în cadrul stagiunii online, înregistrarea unui concert condus de maestrul Christian Badea, dirijor principal al instituției, anunță MEDIAFAX.

Programul Orchestrei simfonice a Filarmonicii „George Enescu”, prezentat pe 27 aprilie 2018, este alcătuit din lucrările Te Deum pentru Maria Tereza de Joseph Haydn, Concertul nr. 4, în mi bemol major, pentru corn şi orchestră, KV 495 de Wolfgang Amadeus Mozart şi Simfonia Alpilor de Richard Strauss.

Solistul concertului de Mozart a fost Martin Owen, cornist recunoscut pe plan internaţional, concermaistru invitat - violonistul David Lefèvre, Corul Filarmonicii „George Enescu” fiind pregătit de Iosif Ion Prunner.

Concertul este transmis pe canalele online ale instituției și pe pagina de Facebook a Radio România Muzical.

„Concertul nr. 4 pentru corn şi orchestră este probabil cel mai frumos concert a lui Mozart pentru acest instrument. Avem norocul de a colabora cu unul din cei mai importanţi muzicieni ai momentului, cornistul britanic Martin Owen, fost solist al Filarmonicii din Berlin, de mulți ani şef de partidă la Orchestra Simfonică BBC din Londra şi profesor de corn la Royal Academy din Londra. A venit de mai multe ori în România, a mai cântat Concertul nr. 1 pentru corn de Richard Strauss în calitate de solist, alături de Filarmonica „George Enescu”. În partea a doua a concertului prezentăm Simfonia Alpilor de Richard Strauss, o lucrare dificilă, complexă, însă lirică şi dramatică în acelaşi timp, interpretată de o orchestră foarte mare. La Simfonia Alpilor, solistul Martin Owen se alătură Orchestrei Filarmonicii, în calitate de şef de partidă în orchestră”, a declarat dirijorul Christian Badea.

Dedicat în egală măsură muzicii simfonice și operei, Christian Badea, dirijor principal al Filarmonicii „George Enescu”, a concertat pe toate continentele și în cele mai importante săli și teatre de operă, printre care Metropolitan Opera (New York), Opera de Stat (Viena), Royal Opera (Londra), Carnegie Hall (New York), Suntory Hall (Tokio), Concertgebouw (Amsterdam). Cariera sa este marcată de colaborări importante cu artiști de referință ai timpului nostru - Leonard Bernstein, Mstislav Rostropovici, Placido Domingo, Renée Fleming, Natalie Dessay, Thomas Hampson. La Metropolitan Opera din New York a dirijat peste 160 de spectacole într-un repertoriu vast. De asemenea, a colaborat cu Teatro Colon din Buenos Aires. În 2012, Christian Badea a devenit dirijorul principal al Filarmonicii "George Enescu" din București și, în același an, a înființat Fundația Română pentru Excelență în Muzică. Printre proiectele realizate de Fundație se numără Festivalul Internațional de Muzică Sibiu-Hermannstadt din 2014, „Proiectul Parsifal la Ateneu“, prezentat în 2015 și în 2016 și ciclul „Mari Concerte al Centenarului României“, în colaborare cu Filarmonica „George Enescu“, în toamna anului 2018. A dirijat, recent, la Opera din Sydney, „Turandot“ (noiembrie-decembrie 2019, Melbourne) și „Carmen“ (ianuarie-martie 2020, Sydney). În Festivalul „George Enescu” 2019 din București, a condus Filarmonica din Sankt Petersburg cu Vadim Repin solist.

Martin Owen, cornist recunoscut pe plan internaţional, concertează atât în calitate de solist, cât şi în formaţii camerale şi participă la numeroase festivaluri. În prezent este prim-cornist în ansamblul BBC Symphony Orchestra după o perioadă de zece ani, cu aceeaşi funcţie, la Royal Philharmonic Orchestra. În stagiunea 2012-2013 a colaborat în calitate de prim-cornist cu Berliner Philharmoniker. Cu un repertoriu cuprinzând concerte pentru corn de Mozart, Richard Strauss, Schumann, Messiaen, Britten, Elliott Carter şi Oliver Knussen, solistul a fost acompaniat de orchestre precum BBC Symphony, Royal Philharmonic, Orquesta Nacional de Espana, New World Symphony, Ensemble Modern. În 2008 a debutat la Barbican Center din Londra cu premiera Concertului pentru corn de Elliott Carter, cu prilejul aniversării a 100 de ani de la naşterea compozitorului. A revenit pe scena de la BBC Proms în 2009, prezentând concertul de Oliver Knussen, cu compozitorul la pupitrul orchestrei BBC Symphony. Solistul a înregistrat peste 300 de benzi sonore , printre care cele ale renumitelor filme James Bond, Harry Potter, Războiul stelelor, Piraţii din Caraibe.