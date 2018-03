Jucătoarea română de tenis, Simona Halep, numărul I mondial a fost eliminată de japoneza Naomi Osaka, locul 44 în Clasamentul WTA în semifinalele turneului de tenis de la Indian Wells în două seturi: 6-3 și 6-0

.@Naomi_Osaka_ downs World No. 1 Halep, 6-3, 6-0!



Will face Kasatkina in first Premier Mandatory final at @BNPPARIBASOPEN! #BNPPO18 pic.twitter.com/Of6djF3Pc2