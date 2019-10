Simona Halep a început pregătirea pentru Turneul Campioanelor: 'Sper să fiu sută la sută'

Simona Halep, locul 6 WTA, a declarat, marţi, că a început antrenamentele după accidentarea suferită la spate, la Wuhan, şi speră să fie aptă pentru a juca la Turneul Campioanelor.

"În opinia mea, pot juca (n.r. – la Turneul Campioanelor). Dar niciodată nu ştii cu aceste probleme la spate. Fiecare turneu începe cu dureri la spate pentru că am această problemă încă din 2008. Aşa că este normal să fie şi perioade mai grele, când durerile nu mă lasă să joc. Spatele este mai bine, fac tratament zilnic şi parcă este din ce în ce mai bine. Am avut două zile de pauză. Sper să fiu sută la sută recuperată, îmi doresc tare mult să fac o treabă bună. Am avut probleme la coloană, am făcut tratament, recuperare, sunt mai bine, am început antrenamentele de ieri, nu am avut dureri, sper să rămână aşa. Încă nu ştiu, nu am jucat la un nivel foarte ridicat", a declarat Halep, la Cluj-Napoca, potrivit paginii de Facebook Simona Halep FanSpace.

Fostul lider WTA, preşedintele FR Tenis, Ion Ţiriac, şi foştii jucători Ilie Năstase, Alina Tecşor şi George Cosac au participat, marţi, la Cluj-Napoca, la un eveniment de promovare a tenisului în rândul copiilor.

Turneul Campioanelor se desfăşoară la Shenzhen, între 27 octombrie - 3 noiembrie.

