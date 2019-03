Simona Halep are planuri mari: După ce a plătit două milioane de euro, sportiva mai investeşte încă jumătate de milion

În urmă cu un an jumătate, fostul lider WTA, Simona Halep, și-a achiziționat un hotel de patru stele din Poiana Brașov, Drachenhaus. Potrivit site-ului bizbrasov.ro, sportiva din Constanța este pe punctul de a investi 500.000 de euro pentru a-l reamenaja și a-l extinde cu încă un etaj, transmite Mediafax.

În momentul de față, hotelul are 24 de camere, un apartament, o saună, restaurant, un bar și, conform aceleiași surse, peste 20.000 de turiști i-au trecut pragul. Unitatea este cotată cu o notă mare pe site-urile de profil, iar în mediul de afaceri Drachenhaus a primit nota 9,4.

Cu un etaj în plus, hotelul Simonei Halep își va crește capacitate de cazare.

Clienții care aveau deja rezervări după data de 1 aprilie au fost transferați la celalate două unități hoteliere Drachenhaus din centrul istoric al Brașovului.

Simona a plătit două milioane de euro pentru hotelul din Poiana Braşov şi construieşte o altă unitate la malul Mării Negre, în stațiunea Mamaia.

Halep nu se află la prima experienţă în domeniul imobiliar. Primul bloc construit are 22 de apartamente, cu 3 pe fiecare nivel, în timp ce la parter are două, iar la ultimul etaj, un penthouse. Suprafața medie a apartamentelor este de 70 de metri pătrați, iar prețul unuia are o medie de 70.000 de euro, fără finisaje făcute.

