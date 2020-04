Simona Halep DĂ CLASĂ: Campioana a DONAT 30.000 de euro pentru spitalele din România

Simona Halep impresionează cu mărinimia ei. Numărul 2 în clasamentul WTA, Simona Halep, şi iubitul ei, Toni, au donat 30.000 de euro pentru spitalele din România. Halep respectă izolarea la domiciliu încă din luna martie.

Simona Halep (28 de ani, nr. 2 WTA) s-a implicat în lupta contra coronavirusului. Fostul lider mondial a povestit cum i-a venit ideea să doneze 30.000 de euro cadrelor medicale, care îşi riscă viaţa pentru a salva alte mii de vieţi.

„Aceasta este suma, 30.000 de euro. Nu mă uit la ştiri, dar stăteam în casă cu Toni, cu prietenul meu, şi am văzut cât e de greu pentru toată lumea. Am decis amândoi să donăm, a fost un moment venit din interior. Indiferent de sumă, trebuie să donez. A venit din suflet. Nu îmi place să anunţ oficial aceste donaţii. Doctorii şi românii au nevoie de ajutor”, a spus Simona Halep, potrivit digisport.ro.

Simona Halep a vorbit despre cum este viaţa în izolare. Închisă în casă de la începutul lunii martie, ea a precizat că face sport zilnic, câte două ore pe zi, că a slăbit două kilograme şi că nu se pricepe în bucătărie. În plus, sportiva din Constanţa a spus şi ce îi lipseşte cel mai mult în această perioadă.

„Îmi lipseşte faptul că nu mai pot ieşi cu prietenii, nu ne mai putem strânge, îmi plăcea mult să ies în oraș, să stăm să râdem, să povestim. Eu una m-am izolat complet, nu am avut întâlnire cu cineva pe care nu-l cunosc de pe 9 martie! Faptul că stau deja de 6-7 săptămâni acasă, într-un singur loc, pentru mine e ceva wow, nu am mai făcut asta am şi uitat de când! Dorm mai mult şi pot să spun că e un moft”, a mai spus Simona Halep.