Simona Halep DEZVĂLUIE cum a fost UMILITĂ, la Palatul Cotroceni, de 1 decembrie

Simona Halep a suferit umilința supremă chiar de Ziua Națională a României! Ce mai bună jucătoare de tenis din lume a fost invitată la parada de la Arcul de Trium, dar și la recepția de la Palatul Cotroceni, de către președintele Klaus Iohannis. Numai că, stupoare! Cea mai îndrăgită româncă nu a fost lăsată să intre la Cotroceni.

”La parada din timpul zilei nu am putut să mă duc pentru că aveam antrenament și am anunțat din timp. Seara am anunțat că mă duc, m-am dus, dar nu aveam invitația printată și nu s-a putut să intru. Nu am avut nici loc de parcare, dar nu a fost nicio problemă, nu m-am supărat. Nu am reușit să intru și mi-a părut rău.”, a spus, la Antena 3, Halep.

