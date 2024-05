Simona Halep face dezvăluiri încredibile despre fericirea de a fi suspendată pentru dopaj: Mi-a plăcut!

Simona Halep a declarat, într-un interviu pentru Tennis Channel, acordat lui Jon Wertheim, că acum consideră că are la activ trei trofee majore şi că nu are resentimente faţă de Patrick Mouratoglou. “Acum văd altfel lucrurile”, spune fostul lider WTA după experienţa perioadei de suspendare.

Tennis.com prezintă principalele idei ale interviului acordat de româncă.

1. HALEP CONSIDERĂ ACUM CĂ A CÂŞTIGAT TREI TROFEE MAJORE

Primul titlu de simplu de Grand Slam al lui Halep a venit la Roland Garros, în 2018. Un an mai târziu, ea a jucat meciul vieţii sale, învingând-o pe Serena Williams şi câştigând Wimbledon. Acestea sunt, până în prezent, cele două cele mai mari victorii ale ei. Dar, în timp ce vorbea cu Jon Wertheim, Halep a oferit un punct de vedere diferit:

Halep: "Aş reţine [cele] trei titluri cele mai importante din viaţa mea".

Wertheim: "Trei titluri importante?"

Halep: "Exact."

Wertheim: "Două titluri majore şi -"

Halep: "Şi TAS-ul"

Wertheim: "Şi un apel de succes."

Halep: "Exact."

2. NU ARE RESENTIMENTE FAŢĂ DE FOSTUL EI ANTRENOR, PATRICK MOURATOGLOU.

În noiembrie anul trecut, într-o înregistrare video de pe Instagram, antrenorul lui Halep, Patrick Mouratoglou, a declarat că se simte responsabil pentru că i-a furnizat suplimentul de colagen presupus contaminat care, în opinia ei, a declanşat rezultatul pozitiv al testului. Dar, deşi ar fi uşor pentru Halep să îi atribuie vina lui Mouratoglou, ea a refuzat să facă acest pas.

Halep: "Categoric nu a fost o greşeală intenţionată sau cum să spun? Că a vrut să-mi facă ceva rău... Nu. Şi am auzit multe voci [spunând] că am fost manipulată de el. Asta nu este adevărat. A fost antrenorul meu şi întotdeauna am avut încredere în oamenii cu care lucrez... . Aşa că eu chiar cred că, dacă nu ai încredere în echipa ta, nu poţi performa la nivelul tău maxim. Aşa că am avut încredere, lucrez cu academia lui, cu oamenii lui şi totul a fost în regulă. Deci nu a fost nimic din ceea ce mi-a oferit să iau ceva sau să-mi dea ceva. Nu, totul a fost clar în legătură cu dopajul, aşa că nu se poate spune că a făcut-o intenţionat”.

3. REVENIREA LA TENIS A FOST O BUCURIE

Halep: "Am simţit atât de multă afecţiune la Miami. Când am călătorit cu mama mea, i-am spus că sunt foarte emoţionată de cum va fi, de cum vor reacţiona oamenii. Dar a fost uimitor. De asemenea, oamenii de la pază, cei care lucrează pentru turneu, jucătorii, antrenorii, toţi, m-au primit cu multă dragoste şi apreciere. A fost minunat să mă întorc şi m-am simţit uşurată. Am simţit din nou libertatea de a putea merge la turneu şi de a putea juca, de a mă antrena, de a avea aceeaşi rutină, vestiarul. Aşa că a fost o experienţă grozavă şi sunt foarte recunoscătoare că oamenii m-au primit atât de frumos."

4. O LEGENDĂ A TENISULUI I-A OFERIT O SUSŢINERE SEMNIFICATIVĂ

Halep: "Da, o doamnă foarte specială, Chris Evert. Îmi trimitea foarte multe mesaje şi, de asemenea, mă susţinea în mod public. Înainte de TAS, mi-a trimis un mesaj, după, mi-a trimis un mesaj. Este o doamnă minunată şi, bineînţeles, vreau să îi mulţumesc pentru că ştie cum să susţină pe cineva care are probleme, iar asta înseamnă foarte mult”.

5. PENTRU PRIMA DATĂ DE CÂND ERA MICĂ, HALEP S-A CONCENTRAT PE A SE SIMŢI BINE - ŞI ASTA A AJUTAT-O SĂ ÎŞI MODIFICE STAREA DE SPIRIT

Halep: "Mă concentram mai mult pe persoana mea decât [ca] sportivă. Aşa că aveam grijă de corpul meu, aveam grijă de mentalul meu, am transformat totul într-un stil de viaţă personal. . . Pur şi simplu m-am bucurat de viaţă zi de zi, că nu am avut niciodată şansa de a trăi normal în aceşti 25 de ani pentru că eram mereu, în program, mereu strictă, mereu ceva de făcut. Programul a fost ca o armată, aş spune eu. Şi acum era ca şi cum aş putea merge la piscină, aş putea merge la un salon de coafură, aş putea merge să fac toate aceste lucruri pe care o persoană, o persoană normală le poate face. Aşa că mi-a plăcut".

Halep: "Sunt foarte zâmbitoare în aceste zile şi mă simt, aşa cum am spus, uşurată. Simt libertatea pe care probabil, nu mi-am dat seama de aceasta înainte de ceea ce s-a întâmplat. Am fost întotdeauna intenţionată. Întotdeauna m-am concentrat să fiu cea mai bună şi pe cum să fac cele mai bune lucruri pentru a fi mare în tenis. Acum văd altfel lucrurile. Sunt mai în vârstă, bineînţeles, am câteva titluri în spate, deci am experienţă şi acum văd mai mult plăcerea pentru tenis. Bineînţeles că va fi greu să recuperez ritmul, dar mă bucur mai mult, ceea ce cred că este cel mai bun lucru în acest moment pentru mine."

Simona Halep a fost suspendată în octombrie 2022, după ce a fost depistată pozitiv cu roxadustat - un medicament interzis care stimulează producţia de globule roşii - la US Open din acel an.

Jucătoarea a fost acuzată şi de o altă încălcare de regulament anul trecut, din cauza unor nereguli în paşaportul său biologic al sportivilor, o metodă concepută pentru a monitoriza diferiţi parametri sangvini în timp pentru a descoperi un potenţial dopaj.

Dar Halep, care a negat cu tărie acuzaţiile care i s-au adus, a primit permisiunea de a reveni la joc după ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne a decis, în martie 2024, că suspendarea sa ar trebui redusă la nouă luni, perioadă pe care o ispăşise deja şi care a expirat în 6 iulie 2023.

De la revenirea în circuit, Simona Halep a jucat la două turnee, la Miami, unde a fost învinsă cu 1-6, 6-4, 6-3 de Paula Badosa în runda inaugurală, şi, miercuri, la Paris (Trophee Clarins), unde a abandonat în primul tur.