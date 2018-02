Simona Halep face un tratament revoluționar pentru a scăpa de accidentare: Ce a anunţat românca

Deși a anunțat inițial că nu va juca în meciul cu Canada din Fed Cup de la sfârșitul săptămânii, Simona Halep ar putea lua o decizie radicală.

Simona Halep a ajuns la Cluj, a recunoscut că urmează să efectueze un tratament revoluționar, dar nu a dat de înțeles că va juca sâmbătă, contra Canadei. "Mă simt bine, însă mai am o durere la talpă. De aceea am venit la Cluj-Napoca, să mă tratez la doctorul Irimia. O să fiu alături de fete. Am venit încă de astăzi și pentru susținătorii mei de aici, dar și pentru a mă trata, a declarat Halep, potrivit sursei citate.

Românca urmează să ajungă în această seară la Cluj, unde, potrivit TV Digi Sport, ar urma să efectueze un tratament revoluționar pentru a-și ameliora accidentarea la talpă. În cazul în care rezultatele vor fi cele dorite, Simona Halep ar putea juca în meciul din week-end, contra Canadei.

Tratamentul pe care Simona ar urma să-l efectueze este unul de notorietate și se bazează pe terapia cu plasmă proprie și trombocite (Platelet Rich Plasma - PRP), intitulată și "Terapia Vampir". Tratamentul constă în recoltatea și concentrarea factorilor de creștere din sânge și reintroducerea acestora în țesutul cutanat, stimulând astdel procesele de reparare celulară și de sintenză de neocolagen pe termen lung.

Duelul dintre România și Canada din Fed Cup va avea loc în perioada 10-11 februarie, la Cluj. În cursul zilei, românca explicase pe Facebook motivele pentru care renunță la meciul cu Canada.