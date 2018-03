Simona Halep și-a SPULBERAT rivalele în sondajul WTA: Victorie mare pentru româncă, înainte de Indian Wells - FOTO

Simona Halep si-a invins deja rivalele, inainte de inceperea turneului Indian Wells. Noul lider mondial a castigat titlul de Miss Popularitate, dupa ce a semnat cu Nike pentru aproape 2 milioane de euro pe an. Halep fost nominalizata pentru titlul de jucatoarea cu cea mai frumoasa tinuta a lunii februarie, dupa ce a atins semifinalele la Doha, anunta Sport.ro .

Halep a fost nominalizata pentru tinuta in echipament Nike, purtata la Doha: sapca roz pal, tricou roz pal, cu dunga neagra pe umeri si pe partile laterale ale corpului, pantaloni scurti de aceeasi culoare, incaltaminte roz pal cu negru.

Citeste si: Gafă monumentală comisă de președintele FRF, Răzvan Burleanu

Celelalte nominalizate sunt Petra Kvitova, Anastasia Pavliucenkova, Karolina Pliskova, Elina Svitolina si Julia Goerges.

Adversarele Simonei n-au avut nicio sansa in sondajul WTA. Liderul mondial se bucura de o popularitate enorma, iar rezultatele se vad in sondaj: 88.3% din voturi au mers catre Simona Halep, desi ea nu e singura jucatoare imbracata de Nike nominalizata. Kvitova si Svitolina, imbracate la fel, au adunat sub 5% din voturi.