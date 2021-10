Simona Halep, ironică după victoria de la Moscova: 'Mai joc cu vreo rusoaică în turul următor?'

Simona Halep a întrebat, zâmbind, la interviul de pe teren după meciul cu Veronika Kudermetova, dacă va juca în turul următor împotriva altei rusoaice. Halep a trecut în turul I al Kremlin Cup de Anastasia Potapova şi în optimi de Kudermetova, dar în sferturi misiunea ei va fi mult mai grea, cu Maria Sakkari din Grecia.

"A fost un meci greu. Ştiam că, deşi am câştigat primul set, o să fie o luptă dură. Am jucat una împotriva celeilalte anul acesta şi ştiam că este o foarte puternică adversară. A trebuit să rămân foarte concentrată până la final. Şi-a ridicat nivelul în al doilea set, iar eu am făcut câte greşeli uşoare şi am luat câteva decizii greşite. Ea a jucat foarte bine şi a fost cu adevărat greu să termin meciul în două seturi. (n.r. - despre public) Vă mulţumesc că aţi venit! Este întotdeauna o plăcere să joc aici. Fanii au fost foarte corecţi azi, m-au susţinut şi pe mine, ceea apreciez cu adevărat. Este întotdeauna o plăcere să joc la Moscova, aşa că sper ca data viitoare să joc un tenis bun. Joc din nou împotriva unei alte rusoaice în turul următor sau nu?", a spus Halep, la interviul de pe teren.

Simona Halep face prăpăd la Moscova, la cupa lui Vladimir Putin: Rușii s-au supărat iar

Simona Halep, locul 19 WTA şi cap de serie numărul 8, s-a calificat, joi, în sferturile de finală ale Kremlin Cup, după ce a învins-o, cu scorul de 6-1 7-6 (4) pe rusoaica Veronika Kudermetova, locul 32 WTA.

Simona Halep va evolua, vineri după-amiază, cu Maria Sakkari din Grecia, locul 7 WTA şi cap de serie numărul 3, în sferturi.

