Simona Halep își amintește începuturile în tenis: ce și-a cumpărat din primii bani câștigați

Simona Halep a ajuns în vârful tenisului mondial, iar câștigurile financiare sunt unele deloc de neglijat. La începuturile sale în tenis, Halep își amintește că părinții săi făceau cu greu față întreținerii unui sportiv, dar a început să câștige primii bani și i-a investit în cariera sa sportivă. Halep arată că a ales să facă asta, deși putea să își cumpere mașini luxoase sau să-și satisfacă alte dorințe.

”Tenisul e un sport foarte scump, trebuie să investeşti într-un copil şi să rişti. E o investiţie pe care nu ţi-o garantează nimeni că iese. Tata nu cred că şi-a imaginat vreodată că eu nu o să ajung în top. Şi nu o spun acum că am reuşit. Nu cred că s-a gândit vreodată la asta, chiar dacă au fost şi momente grele, când poate că s-a gândit că nu mai face faţă, dar în momentul ăla am început eu să câştig primii bănuţi și am început să investesc.

Nu mi-am luat nici maşină scumpă, nici casă scumpă. Mi-am luat un apartament mic, ca să am bani să investesc în mine. Tot timpul am spus că o să investesc în mine. Asta înseamnă un antrenor bun, chiar dacă e străin și costă mai mult.

Tot timpul ai instinctul să îţi cumperi ceva din banii pe care îi câştigi, o mașină frumoasă, că zici am muncit și vreau asta. Dar trebuie să îţi opreşti instinctul ăsta şi să spui că trebuie să te duci într-un cantonament mai scump, dar știu că mă ajută pe o perioadă mai lungă", a spus Simona Halep, în Republica.