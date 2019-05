Simona Halep, la Paris, la conferința dinainte de Roland Garros: 'Am avut şansa să ating din nou trofeul şi mi-am dorit să îl iau acasă, dar nu am avut voie'

Simona Halep se pregătește pentru debutul de la Roland Garros, acolo unde o va întâlni, în primul tur, pe Ajla Tomljanovic. Sportiva din Constanța este deținătoarea trofeului la French Open, anul trecut s-a impus în fața americancei Sloane Stephens, potrivit mediafax.

Înaintea primul meci, Simona Halep a susținut o conferință de presă, iar românca a apărut cu zâmbetul pe buze în fața jurnaliștilor.

(n.red. - După ce ai câştigat anul trecut, nu eşti câtuşi de puţin preocupată de faptul că s-ar putea să fii prea fericită pentru a juca din nou la cel mai înalt nivel al tău?) - "Probabil. Sunt prea încântată că sunt în această postură, trebuie să recunosc, dar nu este ceva rău. Voi încerca să fac lucrurile ca un copil. Mi-am dorit asta atât de mult, încât, acum, când am acest trofeu, vreau să mă bucur şi să zâmbesc. Ieri am avut şansa să ating din nou trofeul şi mi-am dorit să îl iau acasă, dar nu am avut voie. Dar, am făcut o fotografie, ceea ce este cel mai important pentru mine", a spus Simona Halep, la conferința de presă.