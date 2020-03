Simona Halep mai scapă de o adversară care a bătut-o de două ori: Și-a anunțat retragerea, la numai 31 de ani

Sportiva slovacă Magdalena Ribarikova, fost număr 17 mondial, a anunţat că intenţionează să îşi încheie cariera după turneul final al Fed Cup, de luna viitoare.

“Am avut timp să mă gândesc. Fed Cup va fi un loc bun pentru a-mi încheia cariera. Anul 2017 a fost cel mai bun pentru mine, însă în anul dinainte am fost operată de două ori şi mă gândeam deja dacă să revin. Apoi, din nefericire, accidentările au recidivate. Am avut multe. Anul trecut, am ţinut-o din accidentare în accidentare”, a declarat Ribarikova pentru Tenisovy svet, potrivit wtatennis.com.

Ribarikova, acum în vârstă de 31 de ani, are în palmares patru trofee la simplu (Birmingham 2009, Memphis 2011, Washington 2012 şi 2013) şi unul la dublu (Budapesta 2012). În 2010, ea a jucat finala de la Taşkent la dublu, alături de Alexandra Dulgheru, informează news.ro. Simona Halep a pierdut de două ori în fața slovacei, dar a câștigat 4 meciuri.

Slovacia este calificată la turneul final al Fed Cup de la Budapesta, care se va desfăşura în perioada 14-19 aprilie, şi va juca în grupă cu SUA şi cu Spania.

