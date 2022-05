Sfatul lui Mouratoglou după ce Simona Halep a capotat la Raland Garros: Trebuie să te calmezi! Nu e nici o tragedie! E doar un meci, mergem înainte!

Sportiva noastră a afirmat că a stat de vorbă cu antrenorul ei, Patrick Mouratoglou, imediat după eșecul dureros din turul 2 al turneului parizian.

"Am vorbit cu Patrick și mi-a zis să mă gândesc unde vreau să joc de săptămâna viitoare, suntem cu mintea la meciuri și o să revenim. Mi-a zis să mă calmez și că e totul ok, nu e nicio tragedie că am pierdut un meci. Îl doare pentru că s-a întâmplat chiar la Roland Garros, dar nu e nicio problemă, mergem înainte.", a afirmat Simona Halep, pentru Eurosport.

Campioana din 2018 de la Paris a recunoscut că s-a confruntat rar cu o asemenea situație și consideră că atacul de panică a apărut din cauza presiunii prea mare la care ea însăși s-a supus.

”A fost doar un meci de tenis, trebuie să trec peste. M-am antrenat bine, am început bine, dar m-am panicat, nu știu de ce s-a întâmplat, nu a existat un motiv pentru care să am acest atac, nu am astfel de atacuri de obicei, dar s-a întâmplat acum.

Se poate să fie pus prea multă presiune pe mine și de-aceea să se fi întâmplat. Am muncit foarte mult în ultima perioadă, de când am început cu Patrick, îmi doresc foarte mult să reușesc și poate și asta a contribuit. Mai am chestia asta, când îmi doresc foarte mult, să nu mai fiu eu.

O să fie bine, o să muncesc în continuare și o să vedem ce o să se întâmple. Nu a fost despre tenis, poate presiunea celor doi ani grei pentru toată lumea, accidentările de anul trecut, au fost multe momente grele și poate creierul a intrat în panică”, a declarat Simona Halep, la conferința de presă de după joc, citată de Eurosport.

Simona Halep, eliminată în turul 2 la Roland Garros

Simona Halep a fost învinsă de chinezoaica Qinwen Zheng, cu 2-6, 6-2, 6-1, joi, la Paris, în runda a doua a turneului de Grand Slam de la Roland Garros.

Fostul lider mondial s-a înclinat după aproape două ore de joc (1 h 56 min) în faţa tinerei jucătoare asiatice (19 ani, 74 WTA).

Halep o învingea fără probleme pe Zheng în ianuarie, în semifinalele turneului Melbourne Summer Set 1, cu 6-3, 6-2.

Simona Halep (30 ani, 19 WTA), cap de serie numărul 19, a controlat fără probleme primul set de la Paris, câştigând cu 6-2. În actul secund, românca a făcut break la 1-1, dar nimic nu avea să prevadă ceea ce a urmat. Halep a început să greşească tot mai mult, în timp ce Zheng şi-a ridicat nivelul şi a pus-o constant în dificultate pe fosta campioană de la Roland Garros.

Zheng a reuşit o serie incredibilă de opt game-uri consecutive, câştigând setul secund cu 6-2 şi desprinzându-se în decisiv la 3-0. Halep a părut că are probleme de respiraţie, că se sufocă, nereuşind să găsească antidotul pentru jocul agresiv al chinezoaicei, care s-a impus cu 6-1.

Pentru Halep acesta este cel mai slab rezultat al său la Paris începând din 2013, când pierdea în primul tur. În 2015, Simona pierdea tot în turul secund.

Simona Halep, campioană la Roland Garros în 2018 şi finalistă în 2014 şi 2017, nu a jucat al ediţia trecută a turneului parizian, fiind accidentată.

Halep a avut un procentaj scăzut la punctele făcute cu primul serviciu (58%), faţă de adversara sa (85%), a reuşit doar 9 mingi direct câştigătoare, în timp ce Zheng a avut 27, în timp ce la numărul de erori neforţate diferenţa a fost mică, 29 Halep, 32 Zheng.

Simona Halep va primi un cec de 84.000 de euro şi 70 de puncte WTA pentru evoluţia sa.

Irina Begu este singura româncă ajunsă în turul al treilea la simplu la Roland Garros din şapte jucătoare prezente pe tabloul principal de simplu.