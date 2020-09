Simona Halep poate răsufla ușurată - Principala favorită la US Open a fost eliminată în turul 2

Principala favorită de la US Open, Karolina Pliskova, a fost eliminată în turul 2. Caroline Garcia a învins-o cu 6-1 7-6 pe jucătoarea din Cehia.

Simona Halep poate să răsufle uşurată. Principala ameninţare la poziţia a doua din clasamentul mondial a pierdut la US Open.

Karolina Pliskova a fost învinsă în 95 de minute de Caroline Garcia.

„Desigur, am avut şansele mele în setul 2. (....)am avut minge de set. Am încercat să lupt. A fost şi un vânt destul de puternic. Cred însă că ea (Caroline Garcia) a jucat incredibil!”, a spus Karolina Pliskova, numărul 3 mondial.