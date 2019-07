Simona Halep, prima declaraţie după revenirea în România: Două menţiuni speciale după performanţa de la Wimbledon

Simona Halep a ajuns luni în România, după victoria obţinută sâmbătă în finala turneului Wimbledon. Jucătoarea de tenis a mulţumit familiei şi tuturor celor care i-au fost alături, menţionându-i în mod special pe Virginia Ruzici şi Ion Ţiriac.

"Este o primire deosebita. As vrea sa multumesc familiei in primul rand pentru tot sprijinul pe care mi l-a oferit de cand am inceput sa joc tenis, tututor antrenorilor mei, echipei mele care ma ajuta sa ating cel mai inalt nivel in tenisul mondial. Bineinteles, Federatiei si tututor oamenilor care ma sustin, fanilor mei, tuturor oamenilor care isi pun toata energia la meciurile mele si imi transmit gandurile bune. Sunt persoane care au crezut in mine. O sa incep cu doamna Virginia Ruzici. M-a invatat sa cred in mine si sa pot sa castig pe cele mai mari arene. Domnului Tiriac ii multumesc pentru toate sfaturile, mai dure, mai putin dure. Cum bine stim cu totii, de fiecare data ma intorc cu drag in Romania si acasa la mine", a declarat Halep, la aeroport.

Sportiva din Constanța a obținut o performanța uriașă la Wimbledon, reușind să cucerească trofeul probei individuale feminine, după ce a învins-o, în finala de sâmbătă, 13 iulie, pe americanca Serena Williams, cu scorul de 6-2, 6-2.

Simona Halep a avut un parcurs impresionant de-a lungul turneului de Grand Slam, ea învingând nume mari precum Aliaksandra Sasnovich, Mihaela Buzărnescu, Victoria Azarenka, Cori Gauff, Shuai Zhang, Elina Svitolina și Serena Williams.

Trofeul de la Wimbledon este al doilea titlu de Grand Slam obținut de Simona Halep. Primul este trofeul de la Roland Garros, din anul 2018, atunci când a întâlnit-o, în finală pe Sloane Stephens, pe care a învins-o cu scorul de 3-6, 6-4, 6-1.

Simona a fost așteptată în Salonul Oficial al aeroportului Henri Coandă și la revenirea de la Roland Garros, din 2018.