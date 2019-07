Simona Halep, prima reacție după calificarea în finala de la Wimbledon: Sunt foarte emoționată!

Simona Halep s-a calificat în marea finală de la Wimbledon, iar la final a spus că este unul dintre cele mai frumoase momente din viața ei.

”Mă simt grozav, sunt foarte emoționată, este unul dintre cele mai frumoase momente din viața mea și îmi doresc să mă bucur de tenis.

Nu a fost chiar atât de ușor pe cât arată scorul. Cred că am jucat bine tactic, am stat bine fizic și mental. Am acumulat experiență, am acumulat multe în acești 5 ani. Lupt până la capăt, îmi doresc să câștig fiecare meci. Nu contează cine va fi în următorul meci, este o finală, este ultimul meci al turneului indiferent cine va fi voi da totul să câștig.”, a spus Simona Halep.