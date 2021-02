Simona Halep, primele declarații după calificarea de la Gippsland Trophy: 'Sunt fericită să fiu din nou aici'. Care este secretul colaborării cu Darren Cahill

Simona Halep a declarat, după calificarea în sferturile de finală ale Gippsland Trophy, că secretul colaborării bune pe care o are cu antrenorul Darren Cahill este comunicarea.

"Sunt fericită că am câştigat astăzi şi de cele trei jocuri disputate până acum. Sunt fericită să fiu din nou aici, a fost o periodă lungă după ce am disputat ultimul meci, în octombrie trecut, sunt bucuroasă că am revenit şi apreciez munca tuturor, pentru că ştiu cât de dificil este. Vă mulţumesc! (n.r. - dacă unul dintre marile ei obiective este câştigarea Australian Open) Da, este. Însă nu este uşor, e încă departe. Dar trebuie să am încredere, să muncesc în fiecare zi şi să cred. (n.r. - care este secretul relaţiei de succes cu antrenorul Darren Cahill) Darren, care este secretul (n.r. - către antrenorul aflat în tribună)? Mă înţelege destul de mult, tot ce simt pe teren, tot ce am nevoie înainte de meciuri şi lucruri din acestea. Comunicarea este cheia relaţiei, cred. Este blând şi dur în acelaşi timp. Nu e uşor să lucrezi cu el, dar îi mulţumesc că este mereu de partea mea. (n.r.- care este cel mai australian lucru pe care-l ştie) `Hai să bem o bere, că mâine este o nouă zi`. Asta mă ajută", a declarat Halep, la interviul de pe teren, potrivit news.ro.

Elisabeta Lipă, infectată cu COVID-19: 'Nu ştiu de unde am luat, dar din păcate acest virus îl poţi lua de peste tot'

Simona Halep, locul 2 WTA şi cap de serie numărul 1, s-a calificat în sferturile de finală ale turneului Gippsland Trophy, după ce a învins-o, miercuri, cu scorul de 6-2, 6-4, pe germana Laura Siegemund, locul 51 WTA.

În sferturi, Simona Halep va evolua cu Ekaterina Alexandrova (Rusia), locul 33 WTA şi cap de serie numărul 9, care a trecut, cu 6-4, 6-2, de Iga Swiatek (Polonia), locul 17 WTA şi cap de serie numărul 6, după 80 de minute de joc.

Tot miercuri, Halep va evolua şi la dublu, în optimi, în echipă cu australianca Daria Gavrilova. Ele vor da piept cu perechea Gabriela Dabrowski/Bethanie Mattek-Sands (Canada/SUA), cap de serie numărul 3.