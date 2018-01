Simona Halep reacționează după UMILINȚA la care a fost supusă în China și vorbește despre titlul de la Australian Open: 'Visul meu e să câștig' / VIDEO

Simona Halep, locul I WTA, a câştigat a doua oară turneul de categorie WTA, International Shenzhen Open, după ce a învins-o, sâmbătă, în finală, cu scorul de 6-1, 2-6, 6-0, pe deţinătoarea titlului, sportiva cehă Katerina Siniakova, locul 47 WTA şi cap de serie numărul 6. Acesta este al 16-lea trofeu din cariera jucătoarei române.Din cauza ploii care a căzut la Shenzhen, finala a fost mutată în sală, nefiind transmisă la TV şi disputându-se fără spectatori.

”A fost o saptamana foarte buna pentru mine, am jucat destul de bine. Fiecare meci a fost unul dificil.Si astazi a fost o partida grea, Siniakova a jucat extrem de bine, a batut-o pe Sharapova, ceea ce este grozav si cunosc sentimentul. Am avut un joc bun astazi, am incercat sa dau totul ca sa castig si ma bucur ca am castigat primul trofeu din acest an.Nu e usor sa joci in sala, dar ne-am facut treaba. Bineinteles ca este un inceput bun pentru mine, sa pornesc in acest an cu un titlu castigat atat de repede. Este grozav, dar gandindu-ma la un titlu de Grand Slam este poate prea mult in acest moment... Merg de la turneu la turneu, nu ma gandesc atat de departe. Bineinteles, o sa dau totul, visul meu este sa castig un Grand Slam anul acesta”, a spus Halep imediat dupa finala castigata.

Here it is the interview with @Simona_Halep just after the singles final! pic.twitter.com/8NK9qE1X1i — SimonaHalepFanSpace (@LosHalepenos) 6 ianuarie 2018