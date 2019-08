Simona Halep s-a destăinuit la TVR: 'Nu sunt dictatoare. Lucrez cu o doamnă psiholog. Îmi doresc foarte mult să revină Darren Cahill'

Simona Halep, locul 4 WTA, a declarat că nu este “dictatoare” în relaţia cu echipa sa şi că a convenit cu oamenii din jurul său să le spună atunci când are nevoie de încurajare la meciuri, în mod normal ea preferând ca staful să nu fie gălăgios. Halep a menţionat, la emisiunea Garantat 100% de la TVR1, că îşi doreşte să-l aibă din nou alături pe Darren Cahill, cu care simte că ar fi capabilă să mai câştige grand slam-uri.

“Daniel Dobre este trup şi suflet alături de mine şi de echipa mea. Se tot vorbeşte că nu îi dau credit, că nu i-am dat importanţă. Nu este doar de faţadă, este un om important. Este total greşit că l-am făcut de râs sau l-am umilit. N-am făcut nimic personal niciodată şi nu o voi face. I-am respectat mereu pe oamenii de lângă mine. Nu am jignit niciodată, doar m-am descărcat, nu a fost frumos, dar mi-am cerut scuze după. Nu sunt dictatoare, sunt naturală şi spun ceea ce simt în momentul respectiv. În anumite momente am nevoie de o energie extra de la ei. Treaba este limpede între noi, am convenit ca în momentul în care am nevoie să le spun. Nu ştiu dacă revine Darren. A rămas să vorbim după US Open. Eu îmi doresc foarte mult să revină cu noi în echipă pentru că ne completează foarte bine. Dacă ar veni aş putea fi capabilă să mai câştig grand slam-uri. Feeling-ul meu este că da, va reveni. Am încredere că o să vină. Ţin legătura cu Darren Cahill prin telefon. Îi cer sfatul, îmi dă sfaturi. Am vorbit înainte de fiecare meci la Wimbledon. Am vorbit şi cu domnul Dobre şi împreună am făcut o analiză foarte bună”, a spus Halep, potrivit news.ro.

CITEŞTE ŞI: Medicul nutriţionist Mihaela Bilic, dezvăluire importantă: Leguma care oferă cea mai bună proteină vegetală

În ceea ce îl priveşte pe Ion Ţiriac, sportiva a declarat că acesta este în primul rând un prieten. “Este toate la un loc, mentor, sfătuitor, supraantrenor... În primul rând este prieten, un om de suflet. Nu are un rol specific în cariera mea. Este alături de mine, îmi dă sfaturi şi lecţii de viaţă foarte importante”.

Simona Halep a menţionat că vrea ca Virginia Ruzci, cu care colaborează de aproximativ zece ani, să îi fie manager până la încheierea carierei.

Halep a mai spus că de aproape doi ani lucrează cu un psiholog. “Lucrez cu o doamnă psiholog de aproape doi ani şi m-a învăţat nişte exerciţii pentru a trece peste aceste stări. M-a ajutat să mă accept aşa cum sunt, chiar dacă sunt o persoană emotivă, şi din momentul acela am început să îmi controlez emoţiile pe teren. Am început să mă preţuiesc mai mult ca persoană, să mă apreciez mai mult când fac lucruri bune şi atunci când fac greşeli să le accept. Acum acceptând greşeala mi-e mai uşor să mă preţuiesc”.

Fostul lider WTA a precizat că nu se aştepta să câştige turneul de la Wimbledon şi a adăugat că meciul cu Serena Williams a fost cel mai bun din cariera sa. “Chiar unu la sută nu mă aşteptam să câştig acest turneu, pentru că în primul rând este pe iarbă, iar iarba nu este suprafaţa mea preferată. Sunt aproape şase ani în care am fost sub presiune săptămână de săptămână. Nu îmi place când mă critică nu pe tenis, ci pentru cum sunt ca persoană. Am ajuns la nivelul la care nu mă mai gândesc contra cui joc. Aşa a fost şi la meciul cu Serena. Meciul cu Serena de la Wimbledon a fost cel mai bun meci din cariera mea. Un mare pas pentru mine mental şi uman. Norocul e de partea mea de fiecare dată, mă consider o fire norocoasă. Dar să ajungi în finală la Wimbledon, e greu să spui că a jucat prost. Consider că eu am făcut-o să joace prost, că au am forţat-o să facă greşeli şi am şi inhibat-o”.

Ea a explicat şi diferenţa dintre felul în care a abordat turneul de la Roland Garros şi pe cel de la Wimbledon: “Roland Garros-ul a fost sub o presiune enormă. Auzeam în jurul meu că nu sunt o jucătoare adevărată fără un grand slam. Mi-am format o presiune că nu sunt capabilă să fac faţă presiunii unei finale de grand slam. A fost o eliberare pentru mine Roland Garros. Wimbledon-ul a fost pe un mod foarte relaxant, foarte liniştit. Am ascultat pentru prima dată în viaţa mea sută la sută ce mi-a cerut echipa. Eu joc la instinct mai mult. Acum am ascultat şi de aceea am câştigat meciuri importante. Sunt mai motivată decât anul trecut pentru că am simţit plăcerea jocului la Wimbledon cum n-am simţit-o niciodată. Plăcere fără presiune. Şi îmi doresc medalie la olimpiadă”.

Halep consideră că s-a maturizat foarte mult în ultimul an. “Sunt mult mai relaxată în relaţia cu presa. Acum nu mă mai afectează absolut nimic din ceea ce se scrie negativ pentru că face parte din joc. Critica o primesc foarte pozitiv şi foarte deschis. Nu mă derajnază absolut deloc,dar atunci când mă jigneşte cineva fără ca eu să fac ceva este deranjant. Am considerat mereu că nu m-au respectat ca persoană, de aceea între mine şi presa românească s-a creat o distanţă”, a afirmat sportiva.

Ea a menţionat că nu a jucat niciodată la pariuri şi nu o va face. “Eu sunt o fire foarte corectă”, a subliniat jucătoarea.

Halep a mai spus că nu a avut niciodată probleme cu somnul şi chiar înaintea finalei de la Wimbledon a dormit foarte bine. “Înaintea finalei de la Wimbledon a fost perfect, am dormit nouă ore”.

Referitor la reacţia unor fani, ea a declarat că nu este “un extraterestru, ci un om normal”. “Cu timpul şi cu ajutor din jurul meu am ajuns să accept că sunt o inspiraţie pentru unii oameni. Poate că sunt o inspiraţie pentru oameni, un model, dar vorbim doar de sport.

“Mi-a spus domnul Ţiriac: ‘Ai o responsabilitate acum, nu mai eşti a ta, eşti a ţării’. (…) Sunt mult mai relaxată, mult mai sociabilă în viaţa de zi cu zi. Am un iubit, o relaţie normală, mă simt bine. Dar aş vrea să păstrez pentru intimitatea mea acest lucru. Sunt a României pe tenis”, a mai afirmat Simona Halep.