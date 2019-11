Simona Halep se gândește deja la noul sezon: Cu siguranță nu voi face pregătirea în Australia. Este foarte greu pentru mine să stau acolo atât de mult

Simona Halep se gândește deja la noul sezon. Eliminată în faza grupelor de la Turneul Campioanelor, a precizat că este mulțumită parțial de anul 2019 și că urmează să facă pregătirea pentru sezonul următor, pe care, cu siguranță, nu o va face în Australia, țara natală a lui Cahill, scrie Mediafax.

Cel mai probabil Simona Halep se va pregăti în România. "Cu siguranță nu voi face pregătirea în Australia. Este foarte greu pentru mine să stau acolo atât de mult. Australia nu este o opțiune", a declarat Halep, în cadrul conferinței de presă de după meciul cu Karolina Pliskova, care a mai adăugat:

"Am făcut o treabă bună, chiar dacă nu a fost un an foarte bun. Am câștigat totuși Wimbledon, ceea ce face că acest an grozav în cele din urmă. Nu sunt dezamăgită de mine pentru acest an. Abia îl aștept pe următorul".

În 2019, pe lângă titlul de la Wimbledon, românca de 28 de ani a mai jucat finala la Madrid și Doha.